البطائح وكلباء يكملان تحضيراتهما داخلياً للموسم الجديد

تعود بعثة فريق البطائح إلى الدولة قادمة من صربيا فجر اليوم، وسبقتها بعثة كلباء بالوصول من سلوفينيا فجر أمس، ليكملا تحضيراتهما داخلياً للموسم الجديد، بعدما أنهيا معسكريهما الخارجيين.

حيث اختتم البطائح معسكره الذي انطلق في 12 يوليو الماضي، بخوض مباراة ودية رابعة، وخسرها بهدف مقابل هدفين أمام فريق إف سي بيسي، فيما أنهى كلباء معسكره الذي بدأ يوم 10 من الشهر الماضي، بانتصار مهم على فريق السيلية القطري بنتيجة 4 - 2.

وخاض البطائح خلال معسكره 4 مباريات ودية، حقق الفوز في مباراتين، وخسر مباراة، وتعادل في مباراة، ومنح الإيراني فرهاد مجيدي مدرب «الراقي»، اللاعبين راحة لمدة 3 أيام بداية من اليوم، على أن تنطلق المرحلة الأخيرة من الإعداد الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق خلال فترة التحضيرات الداخلية، مباراتين وديتين يومي 6 و10 أغسطس الجاري، على أن يتحدد طرفي المباراتين لاحقاً، مع العلم أن الفريق سيواجه العين على ملعب استاد هزاع بن زايد يوم 16 من الشهر نفسه، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

بينما عادت بعثة كلباء بعد فوز كبير على فريق السيلية القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في آخر تجارب «النمور» الودية في المعسكر الإعدادي، وسجل الرباعية على مدار الشوطين كل من سيكو بابا، وسامان قدوس.

وعبد السلام محمد، وميها بلازيتش، وسبق أن فاز الفريق ودياً على فريق فوكوفار الكرواتي بهدفين نظيفين، وعلى فريق إن كيه مورا السلوفيني 4 - 1، على فريق بلتينسي السلوفيني بثلاثية نظيفة، وحرص الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء، على منح الفرصة لجميع لاعبي كلباء المتواجدين ضمن بعثة الفريق من سلوفينيا، للمشاركة في تجارب الفريق الودية.

ويبحث كلباء عن خوض تجارب ودية خلال معسكره الداخلي للمزيد من الاطمئنان على اللاعبين فنياً وبدنياً قبل أن يبدأ «النمور» مشوارهم في الموسم الجديد بلقاء ضيفهم النصر يوم 16 أغسطس الجاري، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

والتي يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق ظهور أقوى ونتائج إيجابية، وإنهاء البطولة في مركز أفضل من مشواره في الموسم الماضي، والذي أنهاه في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بعدما جمع 32 نقطة، من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في مثلها، وخسارة 10 مباريات.