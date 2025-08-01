البطائح وكلباء يكملان تحضيراتهما داخلياً للموسم الجديد

حيث اختتم البطائح معسكره الذي انطلق في 12 يوليو الماضي، بخوض مباراة ودية رابعة، وخسرها بهدف مقابل هدفين أمام فريق إف سي بيسي، فيما أنهى كلباء معسكره الذي بدأ يوم 10 من الشهر الماضي، بانتصار مهم على فريق السيلية القطري بنتيجة 4 - 2.
ومن المقرر أن يخوض الفريق خلال فترة التحضيرات الداخلية، مباراتين وديتين يومي 6 و10 أغسطس الجاري، على أن يتحدد طرفي المباراتين لاحقاً، مع العلم أن الفريق سيواجه العين على ملعب استاد هزاع بن زايد يوم 16 من الشهر نفسه، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أدنوك للمحترفين.
وعبد السلام محمد، وميها بلازيتش، وسبق أن فاز الفريق ودياً على فريق فوكوفار الكرواتي بهدفين نظيفين، وعلى فريق إن كيه مورا السلوفيني 4 - 1، على فريق بلتينسي السلوفيني بثلاثية نظيفة، وحرص الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء، على منح الفرصة لجميع لاعبي كلباء المتواجدين ضمن بعثة الفريق من سلوفينيا، للمشاركة في تجارب الفريق الودية.
والتي يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق ظهور أقوى ونتائج إيجابية، وإنهاء البطولة في مركز أفضل من مشواره في الموسم الماضي، والذي أنهاه في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بعدما جمع 32 نقطة، من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في مثلها، وخسارة 10 مباريات.