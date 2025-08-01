النصر ينهي معسكره الألماني بفوز كاسح على بوديوفيتسه

أنهى النصر معسكره الخارجي في ألمانيا بفوز هو الأكبر في مواجهات أندية دوري أدنوك للمحترفين خلال تحضيراتها الحالية للموسم الجديد 2025 - 2026، وذلك بتغلبه على فريق دينامو تشيسكي بوديوفيتسه بنتيجة 7 - 1، وسجل أهداف «العميد» غابياديني هدفين، وكل من موسى، جونتاس، دومبيا، تورين، مانويل هدفاً واحداً.

وأكمل بذلك النصر معسكره في ألمانيا بخوضه 5 مواجهات ودية، وحقق الانتصار في 3 مباريات، وتعادل مباراتين، إذ سبق وفاز «العميد» على كل من شبغوخ لاندسهوت 3 - 2، وهانكوفين هيلينغ 3 - 0، إلى جانب تجربته الأخيرة، وتعادل مع فا إف بي ايششتات 1 - 1، ومع الوحدة الإماراتي سلبياً.

وتصدر مانولو غابياديني، قائمة هدافي النصر في تلك التجارب الودية المهمة، بتسجيله 4 أهداف، ما منح الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، الثقة في قدرة المهاجم الإيطالي على قيادة خط المقدمة للفريق في الموسم الجديد، والذي يبدأه النصر بالحلول ضيفاً على كلباء يوم 16 أغسطس الجاري، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

ومن المقرر أن تتواصل تدريبات النصر الأسبوع المقبل، خلال معسكره الداخلي في دبي، تحضيراً لقص شريط مشواره في الموسم المقبل، بعدما استقر «العميد» على أغلب صفقاته خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي، بالتعاقد مع كل من عبدالله إدريس وزايد الزعابي، لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2028، قادمين من الجزيرة.

كما تعاقد مع ماتيو كاراماتيك لمدة موسمين حتى يونيو 2027، قادماً من تي إس في هارتبيرج النمساوي، وحارس منتخبنا الوطني الأول، عدلي محمد، لمدة 5 سنوات حتى يونيو 2030، قادماً من ساوثهامبتون، ومحمد عبد الباسط لمدة 3 مواسم حتى يونيو 2028، قادماً من نادي الشارقة.

واستعار لمدة موسم واحد كل من جوناتاس سانتوس وسولومون سوسو قادمين من العين، وشينكا دومبيا من شباب الأهلي الذي تعاقد مع لاعبه الإيراني معدي قائدي لمدة 3 سنوات، ولاعبه ميلوش ميليفوجيفيتش لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع «الفرسان».