الوصل.. مكاسب عدة من معسكر هولندا

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل إلى دبي في الساعات الأولى من فجر اليوم، قادمة من هولندا التي أقام بها «الإمبراطور» المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الجديد.

والتي استمرت 20 يوماً خاض خلالها سلسلة من التدريبات تحت قيادة البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، إلى جانب ثلاث مباريات ودية، كان آخرها أمام الخليج السعودي أول من أمس، وحقق خلالها الفوز بنتيجة 2 - 1.

وخرج الوصل بمكاسب مهمة عدة من معسكره الأوروبي الذي أقيم في أجواء باردة، أبرزها رفع معدل اللياقة البدنية، وتعزيز مستوى الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى.

حيث شارك في المعسكر 8 لاعبين جدد تم التعاقد معهم في سوق الانتقالات الحالي من دوريات مختلفة، كما أتيحت الفرصة للمدرب لويس كاسترو، الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق، للتعرف بشكل أدق على قدرات لاعبيه، والعمل على ترسيخ الأساليب التكتيكية التي ينوي الاعتماد عليها خلال مشوار موسمه الأول في ملاعب «دورينا».

واتسمت فترة الإعداد بالعمل المكثف وروح معنوية عالية عكست رغبة اللاعبين في الاستفادة القصوى من المرحلة التحضيرية، وبلوغ أعلى درجات الجاهزية، سعياً للمنافسة على منصات التتويج في الموسم الجديد لتعويض نتائجه في الموسم السابق والذي لم يلبي طموحات الجماهير حينها، ما جعل الإدارة تكثف عملها في الفترة السابقة على الصعد الفنية كافة حتى يعود الفريق بمستوى أقوى يلبي الطموحات ويكون على قدر تطلعات قاعدته الجماهيرية التي أثنت على نجاح الإدارة في ملف التعاقدات الصيفية.

وخاض «الإمبراطور» ثلاث مباريات ودية خلال تواجده في هولندا، تعادل في الأولى أمام فاسلاند بيفيرين، أحد أندية الدرجة الممتازة في بلجيكا، بنتيجة 1-1، وفاز في الثانية على الشمال القطري بهدفين دون رد، ثم اختتم مبارياته بالفوز على الخليج السعودي 2 - 1، وحرص كاسترو على منح الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على مستوياتهم ومدى استفادتهم من التدريبات المكثفة.

وأشاد أحمد الطنيجي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الوصل، بأداء الفريق في مباراته الأخيرة أمام الخليج السعودي، واصفاً المواجهة بالجيدة، ومطالباً اللاعبين بالاستمرار على النهج ذاته. وأكد أهمية وحدة وتماسك الفريق، قائلاً: الوصل.. فريق واحد.. عائلة واحدة.

ومن المنتظر أن يحصل الفريق على راحة قصيرة بعد المجهود الكبير في معسكر هولندا، قبل العودة لاستئناف المرحلة الثالثة والأخيرة من التحضيرات، والتي تتضمن خوض مباريات ودية محلية، استعداداً للمشاركة في منافسات الموسم، والتي يستهلها بلقاء ضيفه بني ياس يوم 17 أغسطس الجاري، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.