دورة «دبي الرياضي» الصيفية لأكاديميات الكرة تنطلق اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تنفيذاً لسياسته، التي أطلقها لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية الناشئة.

وترجمة لتوجيهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات، وتهدف إلى تعزيز جاهزية فرق الناشئين والشباب في أندية دبي لكرة القدم استعداداً لاستئناف النشاط للموسم الرياضي 2025 - 2026، وتستمر منافساتها حتى 13 أغسطس 2025.

وتأتي هذه الدورة السنوية ضمن سلسلة المبادرات التطويرية، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، بهدف تعزيز البيئة التنافسية للاعبين الناشئين، ومنحهم فرصة الاحتكاك بأقرانهم في مباريات حقيقية، تسهم في رفع كفاءتهم البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الرسمي.

وتحظى الدورة بأهمية كبيرة، كونها تمثل محطة فنية مهمة لاختبار مستويات اللاعبين، وتقييم جاهزية الفرق في بيئة تنافسية فعلية، كما تتيح للأجهزة الفنية والإدارية في الأكاديميات فرصة الوقوف على قدرات اللاعبين، وتحديد عناصر القوة والضعف، فضلاً عن تعزيز العمل الجماعي، وتنمية الذكاء التكتيكي لدى اللاعبين في مختلف الفئات العمرية.

وقد عقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً تنسيقياً مع مديري الأكاديميات المشاركة في الدورة، جرى خلاله استعراض اللوائح الفنية، وجدول المباريات، وآلية إدارة المنافسات، والتنسيق مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم بشأن تعيين حكام للمباريات، بما يضمن نجاح الحدث، وتحقيق أقصى استفادة منه على مختلف المستويات.

تقام الدورة ضمن خمس فئات عمرية تشمل تحت 13، 14، 15، 16، و17 سنة، وتوزع المباريات على عدد من أندية دبي، وفق الآتي: تقام منافسات فئتي تحت 17، وتحت 16 سنة في نادي شباب الأهلي، وفئة تحت 15 سنة في نادي النصر، وفئة تحت 14 سنة في نادي الوصل.

بينما تلعب مباريات فئة تحت 13 سنة في «عالم دبي للرياضة» بمركز دبي التجاري العالمي. ويشارك في البطولة سبعة فرق تمثل نخبة من الأكاديميات المحلية والإقليمية، وهي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، الشباب السعودي، أكاديمية جنرز، وأكاديمية الفرجان.

وتنطلق الدورة بمنافسات فئة تحت 14 سنة، التي تقام في نادي الوصل، اليوم، بلقاء النصر مع حتا، يليه لقاء الوصل مع شباب الأهلي، وتتواصل يوم 5 أغسطس الجاري بمباراتي حتا مع شباب الأهلي، والنصر مع الوصل، وتختتم يوم 9 أغسطس بلقاء الوصل مع حتا، ثم شباب الأهلي مع النصر، وتقام جميع المباريات في الفترة المسائية بين الساعة الخامسة والنصف والسابعة والربع مساء.

وفي فئة تحت 15 سنة، التي يستضيفها نادي النصر، تبدأ المنافسات غداً بمواجهتي النصر مع حتا، والوصل مع شباب الأهلي، ثم تستكمل يوم 6 أغسطس بلقاء حتا مع شباب الأهلي، والنصر مع الوصل، وتختتم يوم 10 أغسطس بلقاء الوصل مع حتا، يليه لقاء شباب الأهلي مع النصر، وتقام جميع المباريات في الساعة السادسة مساء.

وتشهد فئة تحت 16 سنة، التي تقام في نادي شباب الأهلي، انطلاق منافساتها اليوم بلقاء النصر مع أكاديمية غنرز، تليها مباراة الوصل مع شباب الأهلي.

وتستكمل يوم 5 أغسطس بلقاء النصر مع الوصل، ثم الشباب السعودي مع شباب الأهلي، وتختتم يوم 9 أغسطس بمباراتي الوصل مع الشباب السعودي، وشباب الأهلي مع النصر، وجميع المباريات تقام في تمام الساعة السادسة مساء.

أما فئة تحت 17 سنة، والتي تقام أيضاً في نادي شباب الأهلي، فتبدأ منافساتها غداً بلقاء النصر مع حتا، ثم الوصل مع شباب الأهلي، وتستمر يوم 6 أغسطس بلقاء حتا مع شباب الأهلي، والنصر مع الوصل، وتختتم يوم 10 أغسطس بلقاء الوصل مع حتا، ثم شباب الأهلي مع النصر، وتقام جميع المباريات في السادسة مساء.

وتختتم الدورة بمنافسات فئة تحت 13 سنة من 11 إلى 13 أغسطس في «عالم دبي للرياضة»، حيث يلتقي فريق النصر مع شباب الأهلي، ويواجه الوصل أكاديمية الفرجان، وتستمر المنافسات يوم الثلاثاء بلقاء الوصل مع النصر، وشباب الأهلي مع الفرجان، ثم تختتم يوم 13 أغسطس بمواجهتي شباب الأهلي مع الوصل، والفرجان مع النصر، وتقام جميع المباريات من الساعة الواحدة ظهراً حتى الثالثة عصراً.

وتقام مباريات البطولة بنظام المجموعة الواحدة من دور واحد، حيث يلتقي كل فريق مع بقية الفرق ضمن مجموعته مرة واحدة، ويتم تحديد بطل الفئة وفقاً لأعلى رصيد من النقاط في نهاية المنافسات.

واعتمدت اللجنة المنظمة آلية فنية مبتكرة، تتمثل في تنفيذ ركلات ترجيح مباشرة بعد نهاية كل مباراة، بغض النظر عن نتيجتها، وذلك بهدف تدريب اللاعبين على الحسم تحت الضغط، وتطوير أداء حراس المرمى في التصدي لركلات الجزاء، بما يعزز جاهزية الفرق للمباريات الرسمية.

وتأتي هذه الدورة في إطار الجهود المتواصلة لمجلس دبي الرياضي، لتوفير بيئة تنافسية صحية ومستدامة للاعبين الناشئين، والمساهمة في تطوير منظومة اكتشاف وصقل المواهب، بما يخدم مستقبل كرة القدم في دولة الإمارات.

ويواكب تطلعات الأندية في بناء فرق قوية قادرة على تحقيق الإنجازات، كما تسهم هذه المبادرة في ترسيخ مفاهيم الاحتراف والانضباط لدى اللاعبين منذ مراحلهم العمرية المبكرة، وتعزيز فرصهم في تمثيل أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية بكفاءة في المستقبل.