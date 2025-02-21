نتائج قرعة ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم

سحبت اليوم في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) وجاءت كالتالي:
روما (إيطاليا) - أتلتيك بلباو (إسبانيا)
فنربهتشه (تركيا) - رينجرز (اسكتلندا)
أف سي أس بي (رومانيا) - ليون (فرنسا)
ريال سوسييداد (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا)
فيكتوريا بلزن (الجمهورية التشيكية) - لاتسيو (إيطاليا)
بودو غليمت (النروج) - أولمبياكوس (اليونان)
أياكس (هولندا) - أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)
ألكمار (هولندا) - توتنهام (إنجلترا)
تقام مباريات الذهاب في 6 مارس والإياب في 13 منه.