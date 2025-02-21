نتائج قرعة ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم

سحبت اليوم في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) وجاءت كالتالي:

روما (إيطاليا) - أتلتيك بلباو (إسبانيا)

فنربهتشه (تركيا) - رينجرز (اسكتلندا)

أف سي أس بي (رومانيا) - ليون (فرنسا)

ريال سوسييداد (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا)

فيكتوريا بلزن (الجمهورية التشيكية) - لاتسيو (إيطاليا)

بودو غليمت (النروج) - أولمبياكوس (اليونان)

أياكس (هولندا) - أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

ألكمار (هولندا) - توتنهام (إنجلترا)

تقام مباريات الذهاب في 6 مارس والإياب في 13 منه.