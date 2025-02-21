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كرة القدم

نتائج قرعة ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم

وكالات

سحبت اليوم في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) وجاءت كالتالي:

روما (إيطاليا) - أتلتيك بلباو (إسبانيا)

فنربهتشه (تركيا) - رينجرز (اسكتلندا)

أف سي أس بي (رومانيا) - ليون (فرنسا)

ريال سوسييداد (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا)

فيكتوريا بلزن (الجمهورية التشيكية) - لاتسيو (إيطاليا)

بودو غليمت (النروج) - أولمبياكوس (اليونان)

أياكس (هولندا) - أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

ألكمار (هولندا) - توتنهام (إنجلترا)

تقام مباريات الذهاب في 6 مارس والإياب في 13 منه.