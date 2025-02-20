كايو كانيدو: لا توجد مباراة سهلة في «ثمن نهائي النخبة»

قال كايو كانيدو مهاجم الوصل، إنه لا توجد مباراة سهلة في مرحلة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تأهل إليها «الإمبراطور» بعد أن حل خامساً في «مجموعة الغرب» برصيد 11 نقطة، لمواجهة السد القطري رابع الترتيب برصيد 12 نقطة.

وأكد كانيدو أن مباراتي الذهاب والإياب ستكونان في غاية الصعوبة، لأن كل فريق يمتلك رغبة التأهل، وقال: الفريق الذي يصل إلى هذه المرحلة لا بد أن يكون قوياً ومتميزاً في عناصره، صحيح أن هناك فرقاً تكون أكثر قوة ولكن المؤكد أن جميع المتأهلين يتمتعون بالجودة ويمتلكون رغبة قوية لمواصلة المشوار، كما أن الفرق لا تختار المنافس ولكنها تلعب دائماً لأجل الفوز وفي مختلف المنافسات، ومن تتفادى مواجهته في إحدى المراحل يمكن أن تقابله في المرحلة التالية.

وأضاف مهاجم الوصل: السد ليس غريباً علينا، نعرفه جيداً، تقابلنا معاً في ذات البطولة خلال مباراة انتهت بالتعادل، وفزنا عليه في كأس السوبر، لكن كل مباراة لها ظروفها وحساباتها الخاصة، المهم أن نبذل قصارى جهدنا في الأيام المقبلة حتى نصل مرحلة جيدة من الجاهزية، مع التركيز أولاً على التحديات التي تنتظرنا في بطولة الدوري وبعدها التفكير في البطولة الآسيوية.

وعلق كايو كانيدو على الخسارة أمام الهلال السعودي يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات الآسيوية، بالتأكيد على أن فريقه قدم مباراة جيدة ونجح في صناعة الفرص دون أن يحالفه التوفيق في الخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف: كنا ندرك أننا نواجه فريقاً متميزاً يمتلك قوة هجومية كبيرة، وتحضيراتنا كانت جيدة للقاء الذي اجتهدنا فيه لأجل الفوز وحاولنا تحقيق هذا الهدف طوال شوطي اللعب، لكننا وقعنا في بعض الأخطاء التي أدت إلى خسارتنا للنتيجة، صراحة التجربة كانت مفيدة حققت عدداً من المكاسب والمهم أننا تأهلنا وما زلنا داخل المنافسة.

تحديد

وفي السياق، حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد مباريات ثمن نهائي بطولة النخبة، وتقرر أن يلتقي الوصل بالسد القطري في مواجهة الذهاب يوم 3 مارس المقبل بدبي، على أن تكون مباراة الإياب 10 مارس في الدوحة، والتي تحسم هوية الفريق المتأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية الأولى على مستوى الأندية.