الإعلان عن ملعبي نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الملاعب المستضيفة لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 - 2025، حيث ستتنافس أفضل 8 أندية في قارة آسيا على اللقب بنظام التجمع وبمباريات من جولة واحدة، وذلك خلال الفترة من 25 أبريل إلى 3 مايو 2025، إذ بعد اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم كمضيف لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسمي 2024 - 2025 و2025 - 2026 في ديسمبر 2023، تم تحديد إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وإستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، لاستضافة المواجهات الحاسمة لأهم بطولات الأندية في كرة القدم الآسيوية.

ويستضيف كلا الملعبين اللذين يحتضنان أيضاً مباريات في كأس آسيا 2027 في السعودية، مباراتين لكل منهما في الدور ربع النهائي، ومباراة واحدة لكل منهما في قبل النهائي، بينما تُقام المباراة النهائية المرتقبة على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث سيحصل الفائز على أكبر جائزة مالية في تاريخ بطولات الأندية الآسيوية، بقيمة 12 مليون دولار.

وتأتي هذه الجوائز المالية في إطار الإصلاحات الاستراتيجية والتغييرات الكبيرة التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تعتبر الجائزة 3 أضعاف المكافأة التي كانت مخصصة للموسم الماضي 2023 - 2024، فيما سيحصل الفريق الخاسر في النهائي على 6 ملايين دولار، أي بزيادة 3 أضعاف عن الموسم السابق.

وكانت قد اكتملت ملامح دور الـ 16 لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 - 2025 بعد نهاية مرحلة الدوري في 18 فبراير الجاري، حيث حجز نادي الاستقلال الإيراني آخر البطاقات المتاحة، وانضم بذلك إلى كل من الهلال والأهلي والنصر السعوديين، والسد القطري، والوصل الإماراتي، والريان القطري، وباختاكور الأوزبكي، أما في منطقة الشرق، فأنهى فريق يوكوهاما مارينوس الياباني مرحلة الدوري في الصدارة، وانضم وصيف دوري أبطال آسيا 2023 - 2024 إلى دور الـ 16 بجانب كل من كاوازاكي فرونتال وفيسيل كوبي اليابانيين، جوهور دار التعظيم الماليزي، غوانغجو الكوري الجنوبي، بوريرام يونايتد التايلاندي، وشنغهاي شينهوا وشنغهاي بورت الصينيين.

ومن المقرر أن تقام مواجهات دور الـ 16 بنظام الذهاب والإياب، إذ يلتقي في منطقة الغرب الهلال مع باختاكور، والأهلي مع الريان، والنصر مع الاستقلال، والسد مع الوصل، وفي منطقة الشرق، يوكوهاما مارينوس مع شنغهاي بورت، وكاوازاكي فرونتال مع شنغهاي شينهوا، وجوهور دار التعظيم مع بوريرام يونايتد، وغوانغجو مع فيسيل كوبي.