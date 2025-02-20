كريم رقيق.. مدافع أجنبي «خارج الخدمة» في الجزيرة

غاب الهولندي كريم رقيق، مدافع الجزيرة عن المشاركة مع فريقه طوال مشوار الموسم الحالي، بسبب الإصابة، التي لازمته منذ فترة الإعداد، دون أن يشارك في التدريبات، التي يتابعها من على بعد، في ظل غموض يكتنف موقفه أو مواعيد عودته للملاعب، بجانب عدم كشف النادي عن نوع إصابته حتى الآن.

وعلى الرغم من اختفاء المدافع الهولندي عن الأنظار، أو تحديد عودته للمشاركة مع زملائه اللاعبين، لكنه حافظ على وجوده في كشوفات الفريق، فيما كانت التوقعات تشير إلى إنهاء التعاقد معه، للاستفادة من خانته بالتعاقد مع مدافع أجنبي جديد، خلال الميركاتو الشتوي، الذي أغلق أبوابه مؤخراً، خاصة في ظل معاناة الفريق من نزيف النقاط ببطولة الدوري، التي يحتل فيها حالياً المركز السادس برصيد 24 نقطة حتى نهاية الجولة 16 من المنافسة، مع وجود مباراة مؤجلة له، إضافة إلى أن «فخر أبوظبي» يمتلك حظوظاً كبيرة للتتويج بلقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد نجاحه في بلوغ مرحلة نصف النهائي في البطولتين، ما يؤكد أنه كان في حاجة إلى تدعيم صفوفه بلاعب جاهز بدنياً، وإضافة وجه جديد قادر على الدفاع عن قميص النادي في التحديات، التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة، لكن الجزيرة تمسك بمواصلة لاعبه في الكشوفات لحسابات خاصة بالجهازين الفني والإداري، ليكون اللاعب الأجنبي الوحيد وسط أندية المحترفين الذي ظل «خارج الخدمة»، ولم يظهر في المستطيل الأخضر طوال مشوار الموسم الحالي، ما يزيد حالة الغموض حول موقف النادي من لاعبه، وأسباب التمسك به في الكشوفات.

18 مباراة

وكان كريم رقيق قد خاض أول مواسمه بشعار «الجزيرة» في الموسم الماضي بعد انضمامه إلى الفريق في فترة التعاقدات الصيفية، قادماً من إشبيلية الإسباني في صفقة مدوية، توقع لها المتابعون نجاحاً كبيراً، وخاض رقيق 18 مباراة ببطولة الدوري في الموسم الماضي، وقدم مستويات جيدة، جعلت إدارة النادي تجدد الثقة فيه للموسم الثاني على التوالي، لتحرم الإصابة النادي من جهوده في الموسم الحالي.