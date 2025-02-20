لجنة الانضباط باتحاد الكرة تغرم النصر 70 ألف درهم

أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها، مساء أول من أمس، عدداً من العقوبات ضد نادي النصر، وعدد من مسؤوليه على خلفية أحداث مباراته وضيفه الوصل يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت لمصلحة الوصل بهدف دون مقابل، وتضمنت العقوبات، المنع من حضور عدد من المباريات، إلى جانب غرامة مالية إجمالية، وصلت إلى 70 ألف درهم.

وقررت اللجنة منع مدير فريق النصر علي عباس من مرافقة فريقه 3 مباريات، وتغريمه 20 ألف درهم للتلفظ على حكم المباراة، والإساءة له عبر الوسائل الإعلامية، ومنع إداري الفريق حميد عباس من مرافقة فريقه مباراة واحدة، وتغريمه 20 ألف درهم للتلفظ على حكم المباراة.

كما قررت منع مدرب النصر الهولندي ألفريد شرودر، من مرافقة فريقه مباراة واحدة، وتغريمه 20 ألف درهم للتلفظ على حكم المباراة، وتوجيه عقوبة الإنذار لنادي النصر وتغريمه 10 آلاف درهم لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل تجاه الحكم المساعد الثاني، ولاعبي الفريق المنافس.

وأصدرت اللجنة أيضاً عدداً من القرارات العقابية تجاه أندية ولاعبين آخرين، وتضمنت إيقاف لاعبي نادي الفجيرة صالح ربيع وساندر بنشير 4 مباريات، وتغريم كل منهما 20 ألف درهم لاعتدائهما على لاعب الفريق المنافس، وإيقاف لاعب نادي الذيد، لاحج النوفلي، 4 مباريات وتغريمه 20 ألف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى.

وقررت كذلك توجيه عقوبة الإنذار للنادي العربي، وتغريمه 10 آلاف درهم لقيام مصور النادي خالد شهقل زارعي، بالاعتداء على حارس مرمى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى، وقررت اللجنة منع مدرب فريق بريسشن صوني، هاريس كوبز، من مرافقة فريقه 5 مباريات، وتغريمه 5 آلاف درهم، لدفع حكم مباراة الفريق وسيتي في الصدر أثناء مباراة الفريقين في دوري الدرجة الثانية، واعتبرت فريق أيريش خاسراً أمام نادي دبا بنتيجة 0 - 3، وتحمله مصاريف الحكام، لتخلفه عن حضور مباراتهما في دوري الدرجة الثالثة.

واعتمدت اللجنة خسارة نادي الظفرة لمباراته ضد نادي بني ياس 0 - 5، لمخالفته نظام استبدال اللاعبين في دوري تحت 16 سنة (أ).