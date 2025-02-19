ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة يجدد لقاء الوصل والسد





ضرب الوصل موعداً مع السد القطري في ثمن نهائي دور أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثالثة في الموسم الحالي، بعد مباراتهما الأولى آسيوياً، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في زعبيل، والثانية في كأس السوبر الإماراتي القطري بالدوحة، الذي حقق فيه الوصل الفوز بهدف، لينال «الإمبراطور» الأفضلية قبل مباراتي ثمن النهائي الآسيوي.

وكان الوصل قد تعرض للخسارة أمام ضيفه الهلال السعودي 0-2، مساء أول من أمس، في ختام مواجهات مرحلة المجموعات، والتي خاض خلالها 8 مباريات، فاز في 3، وتعادل في مباراتين، وخسر 3 مواجهات، وأحرز 8 أهداف، واستقبلت شباكه 12 هدفاً، ليحتل الترتيب الخامس في المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل الهلال ببطاقة الصدارة الأولى برصيد 22 نقطة دون أن يعرف الخسارة في 8 مباريات، حيث فاز في 7، وتعادل في واحدة، ليواجه باختاكور الأوزبكي ثامن الترتيب في ثمن النهائي، وأسفرت بقية مباريات المرحلة المقبلة عن مواجهة الأهلي السعودي للريان القطري، والنصر السعودي أمام الاستقلال الإيراني.

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وتقام مباريات الذهاب والإياب في الفترة من 3 وحتى 11 مارس المقبل، وستكون بداية الوصل في طريق بحثه عن بطاقة ربع النهائي على ملعبه بمواجهة السد أحد يومي 3 أو 4 مارس، والإياب على ملعب استاد جاسم بن حمد، أحد يومي 10 و11 مارس، على أن تتواصل جميع مباريات البطولة من دور الثمانية حتى النهائي في جدة.

من جانبه رحب الصربي ميلوش، مدرب الوصل بمواجهة السد، وقال إن المقابلة في مرحلة الحسم الآسيوية ستكون مختلفة، مشيراً إلى أن منافسه دعم صفوفه بعناصر متميزة في الميركاتو الشتوي الأخير، وبالتالي ستكون المباراة أمامه أصعب وأقوى، وأضاف: «سنلعب أمام أكبر وأفضل فريق في الدوري القطري، السد يمتلك عناصر متميزة في صفوفه لعبت مع بعضها بعضاً لفترة طويلة، ووصلت مرحلة متقدمة من التجانس، وبالتالي علينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى نكون في كامل الجاهزية له، وننجح في مواصلة مشوارنا بالبطولة، إذا اجتهدنا وقدمنا كرة قدم جميلة فستكون لدينا فرصة كبير لتخطي السد، أما حال أخفقنا في المهمة فسنبكي ليوم واحد، لنفكر في بقية مبارياتنا المحلية».

30 دقيقة

وثمن ميلوش المستوى، الذي قدمه لاعبوه في مباراة الهلال السعودي، أول من أمس، رغم الخسارة بهدفين، ذاكراً أن فريقه لعب أول 30 دقيقة بتفوق كبير، وقال: «قدمنا المستوى الذي أنتظره دائماً من اللاعبين، أريد منهم الاستمرار بذات القوة، والأداء الجيد في مبارياتنا المقبلة، لدينا مجموعة متميزة يمكنها أن تفعل ذلك، فقط علينا أن نقاتل، وأن نجتهد».