لويس دياز إلى بايرن ميونيخ رسمياً

أعلن بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع الجناح الكولومبي لويس دياز لأربع سنوات قادما من ليفربول.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن بايرن دفع حوالي 75 مليون يورو (86.67 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات الدولي الكولومبي (28 عاما). وكان عقد دياز مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2027، وكان قد انتقل إليه قادما من بورتو البرتغالي عام 2022 مقابل 50 مليون يورو.

وشارك دياز في 148 مباراة في جميع المسابقات على مدار أربعة مواسم مع ليفربول وسجل 41 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.وجاء أفضل أداء له في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي حين ساعد ليفربول على الفوز بلقب المسابقة ومعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري بواقع 20 لقبا بتسجيله 13 هدفا والمساعدة في تسجيل سبعة أهداف أخرى في 36 مباراة.

كما ساعد دياز ليفربول على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2022 وكأس الرابطة في 2022 و2024.