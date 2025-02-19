النصر يلتقي أهلي صنعاء في ختام دور مجموعات «الخليجية»

أكد ألفريد شرودر مدرب النصر، أن السويسري هاريس سيفيروفيتش مهاجم الفريق ما زال يشعر بالآلام بسبب الإصابة التي تعرض لها الجمعة الماضي في مباراة الديربي ضد الوصل، وقال: الجميع شاهد ما حدث، اللاعب ما زال يتألم، نتمنى أن يعود إلى المباريات قريباً.

وسيغيب هاريس عن مواجهة أهلي صنعاء مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لمسابقة أبطال الخليج، ويحتل النصر صدارة مجموعته بـ13 نقطة ودهوك العراقي في المركز الثاني بـ8 نقاط ثم ظفار العماني في المركز الثالث بـ4 نقاط وأخيراً أهلي صنعاء بـ3 نقاط.

وأوضح شرودر، أنه بالرغم من حسم التأهل إلى نصف النهائي إلا أن فريقه سيخوض المباراة بجدية من أجل تحقيق الفوز وتأكيد جدارته بتصدر المجموعة ومستوياته الجيدة التي أظهرها حتى الآن في جميع المباريات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيقوم بالدفع ببعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة كافية للعب منذ بداية الموسم خصوصاً أنهم يبذلون جهوداً كبيرة في التدريبات.

وأثنى مدرب النصر على مشاركة فريقه في مسابقة دوري أبطال الخليج، ووصفها بالتجربة الرائعة التي عكست مستوى الكرة الإماراتية وأبرزت التطور الذي يعيشه الفريق.

من جهته، قال الأردني إبراهيم حلمي مدرب أهلي صنعاء، إن فريقه استعد بشكل مثالي لمواجهة النصر من خلال معسكر إعدادي في الدوحة لمدة 20 يوماً، وتابع: فريقنا جاهز فنياً ونفسياً، رغم أن لدينا نقصاً في بعض المراكز إلا أننا سنخوض المباراة بروح معنوية عالية.

وأضاف: ندرك تماماً أننا سنواجه أحد أفضل فرق البطولة، النصر يملك عناصر ممتازة على الصعيد الفردي والجماعي، لكن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة له، لقد لعبنا عدداً من المباريات الودية وأظهرنا مستويات جيدة ونتطلع لتقديم مباراة تليق بنادي أهلي صنعاء.

وأوضح إبراهيم حلمي، أن فريقه خرج بعدة مكاسب من مشاركته في مسابقة دوري أبطال الخليج، حيث شكلت فرصة مهمة لتجهيز الفريق في ظل توقف الدوري اليمني، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة لم يكن المنافسة على اللقب بل الحفاظ على جاهزية الفريق وإعداده لباقي الاستحقاقات مثل مباريات الملحق الآسيوي، وأضاف: حضور أكثر من 2000 مشجع في كل تدريب في صنعاء شكل حافزاً لنا للاستمرار في العمل رغم ظروف توقف الدوري منذ سنوات طويلة.