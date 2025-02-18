«كأس خليجي لقدامى اللاعبين» بالكويت جاهزة لانطلاقة منافسات النسخة الأولى



أكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج الأولى لقدامى لاعبي كرة القدم التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 22 حتى 26 فبراير الجاري، اكتمال كل الاستعدادات للمنافسات التي ستقام على استاد جابر المبارك بنادي الصليبيخات، ومن المقرر أن يصل وفد منتخبنا الوطني غداً الخميس للكويت استعداداً لخوض البطولة، التي يستهلها بمواجهة المنتخب القطري ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً منتخبي الكويت وعمان. وبدأت الوفود المشاركة في الوصول للكويت، حيث وصل المنتخبان اليمني والسعودي، بينما سيصل اليوم المنتخب العماني والقطري والعراقي، تتبعها بقية المنتخبات بغد غد الجمعة.

من جانبه، أكد الدكتور صالح المجروب، مدير البطولة الأمين العام للاتحاد الكويتي بالتكليف، جاهزية جميع اللجان لاستضافة البطولة، إضافة إلى اعتماد ملاعب التدريب، مشيراً إلى أن تنظيم البطولة جاء بمبادرة من عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت، خلال منافسات خليجي 26، بإقامة بطولة تنافسية لقدامى اللاعبين الذين سبق لهم المشاركة في البطولات الخليجية، على أن تتزامن إقامتها مع الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت، مبيناً أن مثل هذه البطولات الهدف منها زيادة التلاحم بين الأشقاء في الخليج، بحضور جماهيري كبير بمختلف الميول على أرض الصداقة والسلام مجدداً، لا سيما أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الكويتي برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، حرص على دعم البطولة لخروجها بأفضل صورة ممكنة، وهو ما يؤكد قدرة دولة الكويت على استضافة كبرى البطولات الرياضية.

على جانب آخر، ينتظر الجهازان الفني والإداري لمنتخب الكويت بقيادة محمد إبراهيم، التقارير الطبية النهائية من الدكتور عبدالمجيد البناي حول مصير بعض اللاعبين الذين تعرضوا للإصابات العضلية، ونتج عن ذلك استبعاد خالد أحمد خلف بسبب إصابته برشح في الركبة، ومن المتوقع انضمام فيصل العدواني، لاعب النصر، وصالح الشيخ، لاعب وسط القادسية، خاصة أن لجنة قدامى اللاعبين بالاتحاد الخليجي حددت غداً الخميس موعداً أخيراً للاستقرار على القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في البطولة.