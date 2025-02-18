«فيفا» يعلن المواعيد النهائية لمباريات العين في مونديال الأندية 2025



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، المواعيد الرسمية النهائية لمباريات نادي العين في دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويشارك العين في البطولة بنظامها الجديد، الذي يضم 32 فريقاً، ممثلاً للقارة الآسيوية بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا 2023، وينافس في المجموعة السابعة إلى جانب يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد البيضاوي المغربي.

ويبدأ العين مشواره في البطولة بمواجهة يوفنتوس 19 يونيو على ملعب أودي فيلد بالعاصمة واشنطن، حيث تنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت واشنطن، الموافق الخامسة صباح 20 يونيو بتوقيت الإمارات، وبعد ثلاثة أيام، يلتقي الفريق مع مانشستر سيتي في مباراته الثانية 22 يونيو على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا، بولاية جورجيا، عند التاسعة مساءً، أي الخامسة صباح 23 يونيو بتوقيت الإمارات.

ويختتم العين مواجهاته في دور المجموعات أمام الوداد البيضاوي المغربي 26 يونيو على ملعب أودي فيلد بواشنطن، في تمام الثالثة عصراً بتوقيت واشنطن، وهو ما يوافق الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

وتتنافس الفرق في دور المجموعات على بطاقتي التأهل إلى دور الـ 16، حيث يواصل الفائزون مشوارهم نحو ربع النهائي، ثم نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي ستحدد بطل العالم.





