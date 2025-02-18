انطلاق مزاد قمصان نجوم النصر والوصل بالجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين



انطلقت فعاليات المزاد على قمصان لاعبي النصر والوصل التي ارتدوها في مواجهتهما بالجولة 16 باستاد آل مكتوم ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين. ويمكن للجماهير المشاركة في المزاد على قمصان نجوم النصر والوصل بدءاً من الساعة السابعة والنصف مساء أمس «الاثنين»، ويستمر لمدة 10 أيام.

تنظم المزاد رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وسبق تنظيمه على قمصان اللاعبين في مباريات بارزة في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس سوبر إعمار.