رابطة كرة القدم الأمريكية تستكشف إقامة «السوبر بول» في الإمارات



تستكشف رابطة كرة القدم الأمريكية فرص النمو في الشرق الأوسط، وخاصة في الإمارات، حيث تكتسب الرياضة شعبية متزايدة، حسب تقرير نشره موقع «بي في إم سبورتس»، والذي أشاد بالبنية التحتية المتقدمة في الدولة، بما يتيح استضافة فعاليات رابطة كرة القدم الأمريكية، وفي مقدمتها بطولة السوبر بول.

وأوضح الموقع أن تصريحات أخيرة صدرت من مفوض رابطة كرة القدم الأمريكية، روجر جوديل، تشير إلى شرعية هذه الخطط، استناداً إلى تقارير عن القاعدة الجماهيرية الضخمة لكرة القدم الأمريكية في المنطقة، وسابق خبرات الإمارات في استضافت فعاليات رياضية كبرى، بما في ذلك سباق الفورمولا 1، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرياضية، بما في ذلك الملاعب الحديثة.

وأكد الموقع أنه من المرجح أن تستكمل رابطة كرة القدم الأمريكية خططها لإقامة المباريات في الإمارات، مع معالجة لوجستيات السفر وإقامة اللاعبين، ومن الممكن أن يمهد الجدول الزمني الثابت الطريق لإقامة مباريات الموسم العادي أو السوبر بول في الشرق الأوسط، وهو ما يعزز من المشاركة مع جمهور جديد.

واختتم التقرير مؤكداً أن رابطة كرة القدم الأمريكية تتطلع إلى الشرق الأوسط باعتباره سوقاً واعدة للتوسع، ومن شأن ترسيخ وجود الرابطة هناك أن يعزز شعبية هذه الرياضة، ويخلق قاعدة جماهيرية عالمية قوية.