العين يودع أبطال آسيا للنخبة بخسارة سادسة

واصل العين سلسلة نتائجه السلبية بدوري أبطال آسيا للنخبة وخسر 0-2 أمام مضيفه الشرطة العراقي مساء اليوم على ملعب الأخير باستاد الزوراء ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية، وهي الخسارة السادسة للفريق البنفسجي بطل النسخة الماضية، ليودع المسابقة بالمركز الأخير بعد تجمد رصيده عند نقطتين فقط، بينما بقي الشرطة العراقي في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

وبعد شوط أول سلبي، خصوصاً من جانب العين الذي لم يصنع أية خطورة على مرمى الفريق العراقي باستثناء تسديدة يتيمة من محمد عوض الله، اصطدمت بالعارضة، نجح الشرطة في تسجيل هدفه الأول عن طريق محمود المواس بعد مرور خمس دقائق فقط من الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة 50، واندفع العين للهجوم بحثاً عن التعديل بعد التعديلات التي أجراها مدربه لتعزيز الناحية الهجومية، وضاعت له أكثر من فرصة، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف الشرطة العراقي هدفاً ثانياً بواسطة لوكاس سانتوس، ومضى ليفوز على العين بهدفين دون مقابل.