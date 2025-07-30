الجزيرة بطل كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية

فاز نادي الجزيرة بلقب كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 2025، بعد تفوق لاعبه راشد الرويحي أمام علي الحمادي، لاعب نادي خورفكان، بنتيجة 6 - 4 في مجموع مواجهات النهائي، التي تم تنظيمها في ختام البطولة التي شارك فيها 16 نادياً من مختلف أنحاء الدولة.

ونظم البطولة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع شركة «M7»، واستضاف منافساتها مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي.

وشهد النهائي أداءً احترافياً من اللاعبين، ونجح الرويحي في حسم المواجهة بفضل خبرته، ليمنح نادي الجزيرة اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز مهند المسماري، لاعب نادي شباب الأهلي، على أحمد السويدي، لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني، في مواجهة قوية عكست تطور مستوى اللاعبين الإماراتيين في الرياضات الإلكترونية. وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن البطولة تمثل محطة مهمة ضمن أجندة الاتحاد لتطوير المشهد التنافسي وصقل الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن الاتحاد يواصل دعم هذا القطاع الواعد بكل الإمكانات المتاحة.