جيسوس: مهمة الهلال صعبة أمام حامل لقب الدوري الإماراتي

أكدالبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، جاهزية فريقه لمواجهة الوصل مساء غدٍالثلاثاء في الجولة الثامنة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، مشدداًعلى احترامه لمنافسه ومعترفاً بصعوبة المباراة.

وقالجيسوس: "سنلعب أمام حامل لقب الدوري الإماراتي، وهذا يؤكد أننا على موعد معمنافس قوي، خاصةً أنه يلعب على ملعبه ووسط جمهوره، ولديه دافع كبير من أجل الفوز،أتوقع مستوى جيداً من لاعبي الوصل وخوض اللقاء بإصرار كبير، لذلك يجب أن نكون فيقمة التركيز وتقديم عطاء متميز في أرضية الملعب".

وشددمدرب الهلال على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء ومواصلة النتائج الإيجابية في مشوارالبطولة، مشيراً إلى أن فريقه حضر إلى دبي من أجل تقديم كرة قدم تمتع الجماهيروالفوز بالنقاط الثلاث، مؤكداً أن لاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم في المباراة.