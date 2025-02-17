ميلوش مدرب الوصل: الهلال أقوى فريق في آسيا

وصف الصربي ميلوش، مدرب الوصل، منافسه الهلال السعودي بالفريق الأقوى في قارة آسيا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء الفريقين مساء غدٍ الثلاثاء، لحساب الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال ميلوش: "تنتظرنا مباراة قوية أمام منافس متميز، نحن نعرف جيداً مع من نلعب، الهلال لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين، واللعب ضده ليس أمراً سهلاً، لكننا جاهزون للقاء، ولدينا إصرار كبير على تقديم مستوى جيد، وأنا على ثقة بأن كل أفراد الفريق سيلعبون بحماس".

وأوضح مدرب الوصل أنه أبلغ لاعبيه بالاستمتاع بهذه المباراة الكبيرة، والعمل على تقديم أفضل ما لديهم، مشيراً إلى أن الأوضاع جيدة في صفوف فريقه، والمعنويات عالية. وأضاف: "فوزنا الأخير على النصر في الدوري الإماراتي منحنا طاقة كبيرة، وزاد من درجات الإصرار وسط اللاعبين، فقط علينا التركيز بقدر كبير على المباراة حتى نكون على قدر التحدي الذي ينتظرنا".