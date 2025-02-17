موقف إصابات الأهلي قبل قمة الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عنجاهزية ثلاثي الأهلي علي معلول، طاهر محمد طاهر، وأشرف بن شرقي للمشاركة في مواجهةالزمالك المرتقبة يوم السبت 22 فبراير على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ15من الدوري المصري.

وأوضح شوبير أن بن شرقي تعافىتماماً وسيشارك في التدريبات الجماعية قريباً، فيما أكد محمد رمضان، المديرالرياضي للأهلي، أن علي معلول جاهز بعد تعافيه التام من الإصابة، بينما أصبح طاهرمحمد طاهر في حالة بدنية جيدة، لكن مشاركته تتوقف على رؤية المدرب مارسيل كولر.

تأتي عودة هذا الثلاثي لتعزيزصفوف الأهلي الذي يتصدر الدوري المصري برصيد 32 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عنبيراميدز.