مقهى ليفربول.. سر جديد وراء حلم التتويج بالدوري الإنجليزي

في قلب مركز تدريبات "كيركبي" الخاص بنادي ليفربول، يقبع مقهى صغير تحول إلى رمز للعلاقة الوثيقة بين لاعبي الفريق، في وقت يسعى فيه المدرب الهولندي أرني سلوت لقيادة الريدز نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول.

يتصدر ليفربول حالياً جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 57 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن أرسنال، ما يجعله المرشح الأبرز لحصد اللقب هذا الموسم، ولكن خلف هذا النجاح ليس فقط الأداء الفني أو التكتيكي، بل أيضاً الأجواء الأسرية التي صنعها المقهى الذي افتتح في نوفمبر الماضي.

وسلطت صحيفة "الصن" البريطانية الضوء على هذا المقهى الذي أصبح ملاذاً للاعبين بين الحصص التدريبية، حيث يتبادلون الأحاديث ويعززون روابطهم الاجتماعية، مستبدلين بذلك تقاليد الماضي عندما كانت اللقاءات الاجتماعية تتم في الحانات.

وأشار أرني سلوت، الذي جاء خلفاً ليورغن كلوب، إلى أن هذه المساحة الصغيرة في كيركبي لعبت دوراً كبيراً في تعزيز روح الفريق، قائلاً: "اللاعبون اعتادوا تناول الإفطار معاً، لكن ما تغير هو وجود مقهى يجمعهم بشكل أكبر، حيث يقضون أوقاتاً ممتعة معاً، وهذا ينعكس إيجاباً على الأداء داخل الملعب".

وأضاف المدرب الهولندي: "النجاح لا يتوقف على الملعب فقط، بل يحتاج إلى بيئة مريحة وأشخاص جيدين، وقد جلبت معي بعض المساعدين الذين أثبتوا كفاءتهم، إلى جانب الطاقم الذي كان موجوداً بالفعل ويملك احترافية عالية".

لم يكن المقهى سوى جزء من منظومة متكاملة وضعها سلوت، تضم منشآت تدريبية متطورة، وبرنامجاً تدريبياً قوياً، وعقليات محترفة داخل الفريق، ما يجعل حلم التتويج بالبريميرليغ أقرب من أي وقت مضى.