«الثقة» بطلاً لدوري كرة الصالات

توج فريق نادي الثقة للمعاقين بلقب النسخة الـ12 من دوري كرة القدم للصالات لذوي الإعاقة السمعية الذي تنظمه لجنة الإمارات لرياضة الصم التابعة للجنة البارالمبية الوطنية، محققاً إنجازه الأول في تاريخ المسابقة، وذلك عقب فوزه على فريق نادي عجمان لأصحاب الهمم بنتيجة 7-0 في المباراة الختامية التي أقيمت مساء أمس على صالة نادي الثقة بالشارقة.

سجل اللاعب أرمان محمد رشيد 5 أهداف فيما أضاف زميله عبدالله عمر أحمد هدفين، ليقودا فريقهما إلى صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (24 نقطة) من 8 انتصارات متتالية خلال مرحلتي الدوري.

وجاء نادي أبوظبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، يليه نادي العين ثالثاً بـ12 نقطة، ثم نادي عجمان رابعاً بـ4 نقاط، ونادي دبي خامساً بنقطة واحدة.

وحصل عبدالله عمر، لاعب نادي الثقة، على جائزة هداف البطولة برصيد 21 هدفاً، متقدماً على زميله أرمان محمد رشيد صاحب الـ18 هدفاً، وجاء ذياب خميس العامري من نادي أبوظبي ثالثاً برصيد 16 هدفاً.

ونال سالم الهاجري (نادي أبوظبي) جائزة أفضل لاعب في الدوري، فيما فاز محمد خميس العسائي (نادي العين) بجائزة أفضل حارس، كما حصد فريق نادي عجمان جائزة الفريق المتميز.

يذكر أن ألقاب النسخ الـ11 السابقة توزعت على أندية أبوظبي (4 ألقاب من 2012-2013 حتى 2015-2016)، والعين (3 ألقاب من 2016-2017 إلى 2018-2019)، ودبي لأصحاب الهمم (4 ألقاب من 2019-2020 حتى 2023-2024).

وعقب نهاية المباراة، جرى تتويج الفرق الثلاثة الأولى بحضور جمعة النعيمي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، وعبدالله صالح النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية، وعمران الجسمي ممثلاً عن مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد القايد المدير التنفيذي بالإنابة لنادي الثقة، والمهندس يوسف محمد الدوبي عضو مجلس إدارة النادي.