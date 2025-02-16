جولة كأس العالم للأندية 2025 في آسيا تنطلق من الإمارات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» تدشين جولة كأس العالم للأندية 2025، في قارة آسيا، بدولة الإمارات، خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري، في حدث تاريخي هو الأول من نوعه في القار ة الصفراء، ويأتي تنظيم الجولة التاريخية بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، ونادي العين، حيث تم اعتماد برامج استثنائية وفعاليات غير مسبوقة في أبرز المعالم السياحية في العاصمة أبوظبي، بما في ذلك مدينة العين، احتفاءً بالبطولة التي تستقطب أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.

وتتضمن الجولة محطات تفاعلية في مواقع بارزة، حيث سيتمكن الجمهور من مشاهدة الكأس والتقاط الصور التذكارية، والمشاركة في احتفالات متنوعة تعكس روح البطولة وعراقة كرة القدم العالمية. كما تم اعتماد جدول زمني مميز للفعاليات، يتضمن أنشطة ترفيهية وثقافية ولقاءات خاصة مع نجوم اللعبة، ما يمنح عشاق كرة القدم تجربة فريدة وغير مسبوقة، ومن المقرر أن يتم الكشف عن البرامج التفاعلية المصاحبة للجولة خلال الفترة المقبلة.

وتعكس استضافة الإمارات لهذه الجولة التزامها الدائم بأن تكون وجهة رائدة للأحداث الرياضية العالمية، وترسّخ مكانتها دولة تستقطب أبرز البطولات والفعاليات الدولية، مواصلة نجاحاتها البارزة في استضافة كبرى الأحداث الرياضية.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة هذا الحدث الفريد الذي يتيح لهم فرصة الاقتراب من المجد الكروي العالمي والتفاعل مع كأس العالم للأندية في أجواء استثنائية ومبتكرة.