دي يونغ وبرشلونة.. شرط واحد يعطل التجديد

أبدى الهولندي فرينكي دي يونغ، نجم خط وسط برشلونة، موافقته المبدئية على تجديد عقده مع النادي الكتالوني، لكنه اشترط تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم لتقييم وضع الفريق وإمكانية المنافسة على الألقاب.

ووفقًا لصحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن دي يونغ يرغب في الاستمرار مع برشلونة لكنه يريد التأكد من نجاح مشروع المدرب هانز فليك، الذي أعاد له الثقة وجعله أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

وتتفق إدارة برشلونة مع دي يونغ على تأجيل المحادثات حتى نهاية الموسم، حيث تسعى لتقييم أداء اللاعب والفريق خلال المباريات الحاسمة قبل اتخاذ أي قرار بشأن تمديد العقد.

وينتهي عقد دي يونج يونغ في صيف 2026، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير 2026 إذا لم يتم التجديد، ويرى اللاعب الهولندي، الذي يسعى لتحقيق الألقاب مع برشلونة بعد سنوات من الإحباط، أن المشروع الرياضي أكثر أهمية من الجوانب المالية رغم راتبه المرتفع نتيجة تأجيل مستحقاته خلال أزمة كورونا.

وكان وكيل أعمال دي يونغ، علي دورسون، التقى بإدارة برشلونة في السعودية خلال كأس السوبر الإسباني، لكنه لم يناقش تفاصيل التجديد، مفضلًا الانتظار حتى نهاية الموسم لمتابعة أداء دي يونغ والنادي قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.

وترى إدارة برشلونة، أن تأجيل المفاوضات قرار صائب، إذ ترغب في تقييم أداء اللاعب خلال البطولات المقبلة، بينما يأمل دي يونغ أن يحقق الفريق الألقاب ليُحسم أمر استمراره مع البلوغرانا.

الجدير بالذكر أن دي يونغ انضم إلى برشلونة في 2019 قادمًا من أياكس أمستردام، وأصبح أحد العناصر الأساسية في خط الوسط، وتسعى إدارة النادي الكتالوني إلى تأمين استمراره لفترة أطول ضمن مشروعها الرياضي بقيادة هانز فليك.