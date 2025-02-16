الزمالك يخطف التعادل من بتروجت في مباراته الأولى بقيادة بيسيرو

تعادل الزمالك مع ضيفه بتروجت 1-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع في افتتاح مباريات الجولة 14 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ورفع الزمالك، في أول مباراة بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو، رصيده إلى 27 نقطة ومازال في المركز الثالث بينما يحتل بتروجت المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وتعاقد الزمالك أول أمس الجمعة مع بيسيرو لمدة موسم ونصف الموسم خلفا للسويسري كريستيان جروس.

ويتصدر بيراميدز الدوري برصيد 30 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي سيلتقي في وقت لاحق اليوم مع الإسماعيلي بينما يلعب بيراميدز غدا الاثنين خارج أرضه مع مودرن سبورت.

وأحرز مصطفى الجمل هدف بتروجت في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما رواغ أكثر من مدافع ودخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على يمين محمد صبحي حارس الزمالك.

وأدرك الزمالك التعادل بعدها بدقيقة واحدة عبر أحمد بحبح مدافع بتروجت بالخطأ في مرماه بعد تمريرة طويلة حاول إبعادها قبل وصول الكرة إلى ناصر منسي مهاجم الزمالك ليضعه بنفسه في شباكه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 28 لكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغاها بداعي لمس الكرة يد حسام عبد الجواد قبل أن يسدد الكرة التي لمسها مدافع بتروجت بيده.

وأهدر محمود حمدي (الونش) لاعب الزمالك فرصة خطيرة بعد مرور ساعة من البداية بعد تمريرة عرضية من المخضرم عبد الله السعيد سددها بضربة رأس وظهره للمرمى لتمر الكرة إلى جوار القائم.

وفي الاسكندرية، خسر سموحة 4-1 على أرضه أمام البنك الأهلي بفضل ثنائية أسامة فيصل في الشوط الثاني بينهما ركلة جزاء.

وافتتح أحمد ياسر ريان رباعية البنك الأهلي في الدقيقة 21 بعد تمريرة من أحمد مدبولي ليتسلمها ريان بمهارة ويراوغ أحد المدافعين ويسدد في مرمى الحارس الهاني سليمان.

وأدرك سموحة التعادل بهدف من عبد الكبير الوادي في الدقيقة 47.

وعاد البنك الأهلي ليتقدم مرة أخرى عن طريق ياو أنور في الدقيقة 61 إثر خطأ دفاعي.

وسجل فيصل هدفين في الدقيقتين 75 من ركلة جزاء وقبل النهاية بثلاث دقائق بعدما راوغ أكثر من مدافع وأرسل تسديدة أرضية في شباك سليمان.

وارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 22 نقطة في المركز الخامس فيما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة 11.