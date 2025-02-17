شرطة دبي تنظم بطولة «الروح الإيجابية» بين 10 مدارس خاصة

نظم مجلس الروح الإيجابية بشرطة دبي، بطولة «الروح الإيجابية» للمدارس الخاصة في كرة القدم، بالتعاون مع مجلس مديري مراكز الشرطة، ومجلس أمناء مدارس حماية، وذلك في مدرسة دبي الوطنية البرشاء، بمشاركة فرق تمثل 10 مدارس خاصة في دبي.

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن هذه البطولة جزء من بطولات وبرامج عدة يطلقها المجلس على مدار العام، بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الداخليين والخارجيين.

وتصدرت مدرسة دبي الوطنية البرشاء المركز الأول، في حين حصدت حققت مدرسة الاتحاد الجميرا «كأس الروح الأيجابية».

ونال عبدالله يحيى لقب أفضل حارس مرمى، وجاسم محمد هداف البطولة من مدرسة دبي للتربية الحديثة، وحصل أحمد النجار على كأس أفضل لاعب، وعبدالرحمن رأفت كأس اللاعب المثالي.

حضر البطولة، أسامة عجول مدير عام مدارس دبي الوطنية، وسعاد أبوحرب، مديرة المدرسة، وفاطمة أبوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، ومحمد الجميري، والملازم راشد الحداد من مركز شرطة البرشاء.