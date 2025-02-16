فليك يعلق على طرد بيلينغهام: «التعلم من كرة اليد ضروري»

أثار الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، الجدل بتصريحاته حول طرد الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، خلال لقاء الفريق الملكي مع أوساسونا في الدوري الإسباني.

وشدد فليك في مؤتمر صحفي عقده الأحد، على ضرورة التزام اللاعبين بالهدوء في التعامل مع الحكام، قائلاً: «أبلغت لاعبي فريقي بعدم إهدار طاقتهم في النقاش مع الحكام، القرار حين يُتخذ لا يتراجعون عنه».

وأضاف: «ما فعله بيلينغهام يعكس عدم احترام، فالقائد فقط هو من يحق له التحدث مع الحكم».

وفتحت تصريحات فليك باب التساؤلات حول سلوكيات اللاعبين تجاه الحكام في الدوري الإسباني، خاصة مع تزايد الاعتراضات في المباريات الحاسمة.

وأكد المدرب الألماني، المعروف بانضباطه: «أحب كرة اليد، وأرى أننا بحاجة للتعلم منها. في كرة اليد، هناك وضوح في العقوبات، وهذا ما نفتقده أحياناً في كرة القدم».

من جهة أخرى، أشار فليك إلى أن برشلونة لا يركز على نتائج الآخرين، قائلاً: «ما يهمني هو فريقي فقط، نسعى للفوز على رايو فاليكانو والانفراد بالصدارة، لأن ذلك يمنحنا دفعة معنوية هائلة».