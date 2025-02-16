الترجي يتوج بكأس السوبر على حساب الملعب التونسي

توج الترجي بكأس السوبر التونسية لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه بتغلبه 2-صفر على الملعب التونسي اليوم الأحد.

وافتتح الجنوب أفريقي إلياس موكوانا التسجيل للترجي في الدقيقة 60 إثر عرضية متقنة من أشرف الجبري بعد هجمة مرتدة قادها الجزائري يوسف البلايلي.

وضاعف البلايلي النتيجة قبل ست دقائق من نهاية المباراة إثر مجهود فردي إذ سدد كرة منخفضة قوية من داخل منطقة الجزاء خدعت عاطف الدخيلي حارس مرمى الملعب التونسي وسكنت شباكه.

ويعتلي الترجي صدارة ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد 19 جولة من المسابقة متفوقا بثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه النجم الساحلي.

وألغى حكم المباراة هدفا للبلايلي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأهدر موكوانا فرصة هدف محقق في الدقيقة 37 عندما أخفق في استغلال عرضية متقنة من الجبري.

وارتفع إيقاع اللعب بعد الاستراحة وفرض الترجي، الفائز آخر مرة بكأس السوبر في موسم 2020-2021، هيمنته على مجريات اللعب في حين قدم الملعب بعض المحاولات الفردية التي لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الحارس أمان الله مميش.

وتصدى الدخيلي حارس الملعب لمحاولة خطيرة من موكوانا في الدقيقة 80.