المازمي: مستمرون في دعم البطائح طالما بقي باب القيد مفتوحاً

وصل البطائح إلى المرحلة الأخيرة من معسكره الخارجي في صربيا، والذي خاض خلاله الفريق 3 مباريات ودية، وتتبقى له تجربة رابعة وأخيرة سيخوضها في المعسكر قبل العودة إلى الدولة بعد غد الخميس، لاستكمال برنامج تحضيراته استعداداً للموسم الجديد الذي يبدأه الفريق بالحلول ضيفاً على العين يوم 16 أغسطس المقبل، على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

ومن جانبه، قال عبدالعزيز المازمي، مشرف الفريق الأول وفريق 23 سنة عضو اللجنة الفنية بنادي البطائح، عن معسكر الفريق في صربيا، وعن خطط وأهداف الفريق في الموسم الجديد: «المعسكر التدريبي يسير حسب خطة الجهاز الفني ورؤية اللجنة الفنية، بعدما تم التجهيز لذلك لتسهيل عمل الجهاز الفني واللاعبين منذ المرحلة الأولى من الإعداد، تمهيداً لكل سبل النجاح للفريق في الموسم المقبل».

وأضاف: «أتقدم بالشكر الجزيل للإيراني فرهاد مجيدي مدرب البطائح، ولجهازه المعاون، وأشكر اللاعبين على جهودهم خلال الفترة الماضية، كما أشكر إدارة نادي البطائح على توفير الاستقرار للفريق، ما يعطي أريحية للجهاز الفني والإداري، وهذه الأمور تعطينا انطباعاً إيجابياً بأن القادم سيكون أفضل للجميع».

وعن تعاقدات «الراقي» للموسم الجديد، ذكر المازمي: «طالما بقي باب القيد مفتوحاً، ووفقاً لرؤية المدرب وطلبه، سنسعى لتوفير اللاعبين لدعم الفريق، ولن يألو مجلس إدارة النادي جهداً في سبيل توفير كل متطلبات المدرب، والكل شاهد نوعية اللاعبين الذين تم ضمهم سابقاً، حيث نملك الآن 3 لاعبين دوليين، وربما تزداد القائمة مستقبلاً».

واختتم قائلاً: «نادي البطائح منذ صعوده لعالم المحترفين، وهو يبرز النجوم، وأصبح بيئة خصبة لتألقهم، وطموحنا وأهدافنا في الموسم الجديد، تحسين مركزنا، والوصول لأبعد نقطة في بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لأن التنافس حق مشروع للجميع، ولا مستحيل في كرة القدم، خاصة في بطولات الكؤوس التي عودتنا دائماً على توقع المفاجآت، بينما المنافسة في دوري صعوبة وقوية، ولذا أتوقع أن المنافسة على درع الدوري ستنحصر بين فرق شباب الأهلي، العين، الشارقة، الوصل، الجزيرة والوحدة».