مرتضي منصور يعلن انتهاء كل خلافاته مع محمود الخطيب

أعلن مرتضي منصور الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي الزمالك لكرة القدم انتهاء كل خلافاته مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي .

وقال مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت :"رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع محمود الخطيب وبعد أن أخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى يختبرنا فيه الله عن قوة إيماننا ولقد تعرضت من قبل كثيرا لهذه المحنة من الله، أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع محمود الخطيب".

وأضاف :"أدعو له من قلبي بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية، وأن يعود إلى أسرته الصغيرة زوجته المحترمة وبناته وأحفاده سالما".

وأوضح :"أتمنى أن يعود الخطيب إلى أسرته الكبيرة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة بعد أن يمن الله عليه بالشفاء".

وكان محمود الخطيب أعلن أمس حاجته إلى الراحة وإجراء المزيد من الفحوص على أن يحصل على إجازة من عمله بالأهلي .

يذكر أنه صدر في عام 2022 حكم بحق مرتضى منصور عندما كان أنذاك رئيساً لنادي الزمالك بالحبس سنتين بالإضافة لغرامة 10 آلاف جنية، بتهمة سب وقذف الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.