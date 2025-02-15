النصر: الحكم تهاون في حالات الخشونة واللعب العنيف



أعرب النصر عن تحفظه واعتراضه الشديدين على قرارات الحكم أحمد سالم خلفان في مباراة الديربي ضد الوصل، وحمله مسؤولية الخسارة بهدف دون رد، أمس، بسبب ما وصفته إدارة العميد بالأخطاء التحكيمية المكررة في حق الفريق.

وقال النصر في بيان نشره على حساباته الرسمية، مساء اليوم: «تعرب شركة النصر لكرة القدم عن تحفظها واعتراضها الشديدين على الأداء التحكيمي في المباراة المشار إليها أعلاه، والقرارات المجحفة بحق نادي النصر. وقد تمثل ذلك بالعديد من الأخطاء التحكيمية، وأهمها التهاون الواضح مع لاعبي الفريق المنافس في حالات الخشونة واللعب العنيف، الذي بدر منهم، والامتناع عن إشهار البطاقة الحمراء في أكثر من حالة مستحقة، ولا حتى البطاقة الصفراء في بعض الحالات».

وأضاف البيان: «جدير بالذكر أنها ليست الحالة الأولى المجحفة بحق نادي النصر، فقد سبق أن تكررت ذات الأخطاء التحكيمية، وغيرها مع فرق منافسة أخرى في الموسم الحالي والسابق، وجميعها كانت تؤدي إلى خسارة فريقنا في المباراة».

ودعا النصر الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة قائلاً في البيان: «بناء على ما سبق فقد تقدم نادي النصر باحتجاج لاتحاد كرة القدم مع كل الثبوتيات، ملتمساً أخذ الاحتجاج بعين الاعتبار والاهتمام، والإحالة إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة».

من جهته طالب عبد الله سالم بن طوق، رئيس شركة النصر لكرة القدم، اتحاد الكرة بعدم تعيين الحكم أحمد سالم لإدارة مباريات الفريق مستقبلاً، وقال في تدوينة عبر حسابه في منصة «إكس»: «لا طرد، لا فار، للسنة الثانية على التوالي يتسبب في أخطاء كارثية ضد النصر، نطلب من اتحاد الكرة عدم تعيينه لمباريات النصر مرة أخرى».

وتساءل علي عباس، مدير فريق النصر، حول ما إذا كان فريقه «مستقصد بتكرار الأخطاء التحكيمية» التي تحدث في مبارياته، وقال علي عباس مدير الفريق، إن النصر خسر لقاء الديربي بالطريقة نفسها (أخطاء تحكيمية)، التي خسر بها نهائي كأس رئيس الدولة الموسم الماضي أمام الوصل، وأضاف: «خسارتنا هذه المرة من أخطاء مكررة من الحكم نفسه، قبل 3 أسابيع خسرنا من شباب الأهلي، وقبلها نهائي كأس رئيس الدولة بالطريقة نفسها، أعتقد أنه يوجد طرد مستحق للاعب، الذي تسبب في إصابة هاريس، لكن الحكم لم يفعل، ولم يطلب حتى مشاهدة الفار، لدينا أيضاً ركلة جزاء واضحة لمصلحة مهاجمنا علي مبخوت، والحكم مرة أخرى لم يشاهد الفار، هل الحكم مستقصد نادي النصر، أو عنده شيء معين تجاهه، نحن لا نعلم، ولكن تأكدوا 100 % أن هذا الحكم لن يدير أي مباراة أخرى للنصر في تاريخه التحكيمي، لا يجوز ارتكاب أخطاء مكررة بعد أسبوع من نفس الحكم، لاعبونا لا يتفاءلون به، ماذا نفعل له؟ هناك مقطع فيديو لدى المدرب يوضح أن اللاعب لا يقدر على المشي، سننقله إلى المستشفى لإجراء الأشعة، للتأكد من عدم وجود كسر، من المسؤول؟».

وأضاف: «ناس تصرف ملايين، ولكن يأتي حكم يخرب كل ما نبنيه»، مضيفاً: «أقول الحمد لله، أعتذر مرة ثانية لجمهورنا، وأشكر اللاعبين، الأمر مُنتَهٍ بالنسبة لنا، سنصدر بياناً رسمياً بأن هذا الحكم لن يدير أي مباراة أخرى لنادي النصر».

وكشف علي عباس أن الحكم طرد مدرب الفريق، ألفريد شرودر، بين الشوطين، لأنه كان بصدد شرح للحكم الرابع إصابة هاريس، وأنه لم يعد قادراً على اللعب، مشيراً إلى أنه كان على الحكم تقبل ردة فعل المدرب، وتفادي طرده بحكم حالة الغضب، التي كان عليها بسبب ما تعرض له هاريس.