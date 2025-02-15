هل يبتعد الأسطورة محمود الخطيب عن رئاسة الأهلي المصري؟

أعلن النادي الأهلي المصري عن تفاصيل بناء الملعب الخاص به والذي يحمل اسم "ستاد الأهلي" وذلك في حفل أقيم بمعبد حتشبسوت بمدينة الأقصر الجمعة، على هامش استقبال النادي لجولة كأس بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي يشارك بها الصيف المقبل، فيما ألمح رئيس النادي محمود الخطيب للابتعاد عن منصبه لأسباب صحية.

وقال الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ان الجدول الزمني لبناء الملعب يستمر 200 أسبوع، على أن يتم الافتتاح عام 2029، حيث حصل النادي على التراخيص اللازمة لعملية الحفر والبناء والتي انطلقت بالفعل تزامناً مع الإعلان.

وأضاف الخطيب "فخور بما وصلنا إليه سواء رياضياً بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 4 مرات في آخر 7 سنوات والظهور في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقاً، أو على الناحية الإنشائية بوضع حجر الأساس لمشروع ستاد الأهلي الذي حلمنا به طويلاً".

من جانبه، قال محمد كامل رئيس الشركة المسؤولة عن مشروع الملعب أن شركاء المشروع سيتم الكشف عنهم يوم 24 أبريل المقبل تزامناً مع ذكرى تأسيس النادي الأهلي رقم 118، حيث تأسس في اليوم نفسه من عام 1907.

وقال كامل "المشروع يشمل مدينة رياضية كاملة في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، بوجود الملعب الذي يتسع لـ 42 ألف و400 متفرج، ومتحف لتاريخ النادي الأهلي، بالإضافة لمتجر رسمي وصالة ألعاب رياضية ومستشفى وفندق للاعبين".

وأوضح كامل أن الملعب سيكون نصف مغطى، وسيضم حائطا للمشجعين لتخليد أسماء رموز النادي ومشجعيه.

من ناحية أخرى، ألمح الخطيب (70 عاما) لابتعاده عن رئاسة النادي في الفترة المقبلة لظروفه الصحية، وقال انه سيحصل على إجازة طويلة لإجراء بعض الفحوص الطبية وبناء على نتيجتها سيحدد موعد عودته، دون أن يكشف موقفه من الترشح لدورة جديدة في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

ويرأس الخطيب مجلس إدارة الأهلي منذ نوفمبر 2017، وأعيد انتخابه رئيساً في نوفمبر 2021.