جوزيه بيسيرو.. سابع البرتغاليين على مقعد القيادة الفنية للزمالك

لطالما ارتبط نادي الزمالك، أحد أعرق الأندية المصرية والأفريقية، بالمدارس التدريبية الأجنبية التي تركت بصمات مميزة في مسيرته، وبين تلك المدارس، برزت المدرسة البرتغالية، حيث تولى عدة مدربين من البرتغال مسؤولية قيادة الفريق عبر مراحل مختلفة، مقدمين أداءً فنيًا قويًا وإنجازات لامعة.

وشهدت الساعات الماضية تعيين المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرًا فنيًا لنادي الزمالك المصري، ليصبح سابع مدرب برتغالي يقود الفريق، ما يسلط الضوء على تأثير المدرسة البرتغالية المستمر في تاريخ القلعة البيضاء.

من نيلو فينجادا الذي كتب أولى صفحات التألق في مطلع الألفية، إلى جوزيه جوميز الذي قاد الفريق لأمجاد قارية حديثة، كل مدرب ترك بصمة تظل محفورة في ذاكرة جماهير الزمالك المصري، وتستعرض "البيان" في هذا التقرير أبرز مسيرات المدربين البرتغاليين الذين قادوا الزمالك، مع تسليط الضوء على نتائجهم وإنجازاتهم التي شكلت جزءًا من تاريخ النادي العريق.

نيلو فينجادا (2003-2004):

قاد المدرب البرتغالي نيلو فينجادا الزمالك خلال موسم 2003-2004، حيث ترك بصمة بارزة في تاريخ النادي، وخاض الفريق تحت قيادته 59 مباراة، حقق خلالها 42 انتصارًا، وتعادل في 9 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 8 لقاءات.

شهدت فترة فينجادا تألقًا لافتًا تكلل بالتتويج بثلاث بطولات مهمة هي الدوري المصري الممتاز، والبطولة العربية للأندية، وكأس السوبر المصري السعودي، وعُرف بأسلوبه التكتيكي المتوازن، الذي جمع بين القوة الدفاعية والفاعلية الهجومية، مما رسخ مكانته كأحد أنجح المدربين الأجانب في تاريخ الزمالك.

مانويل كاجودا (2006):

تولى المدرب البرتغالي مانويل كاجودا قيادة الزمالك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2006، ولم يتمكن من تحقيق أي بطولة، واحتل الزمالك تحت قيادته المركز الثاني في الدوري المصري خلف الأهلي بفارق 14 نقطة.

واتسمت حقبته بمحاولات جادة لإعادة الاستقرار الفني للفريق، حيث عمل على تطوير الأداء الجماعي وتعزيز قدرات اللاعبين الشباب، وركز كاجودا على بناء فريق تنافسي، لكن قلة الخبرة لدى بعض العناصر وغياب الحسم في المباريات الكبرى حالا دون تحقيق الألقاب، ومع ذلك، ترك بصمة بجهوده في ترسيخ أسس فنية ظهرت آثارها في المواسم التالية.

جورفان فييرا (2012-2013):

تولى المدرب البرتغالي جورفان فييرا قيادة الزمالك خلال موسم 2012-2013، حيث خاض الفريق تحت إدارته 22 مباراة، حقق خلالها 14 انتصارًا، وتعادل في 5 لقاءات، وتلقى 3 هزائم فقط، وجاءت فترته وسط أجواء غير مستقرة بسبب توقف النشاط الكروي في مصر آنذاك، مما حال دون تحقيق البطولات.

وتميز فييرا بتركيزه على تطوير الأداء الجماعي وتعزيز الانضباط التكتيكي للفريق، كما منح الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب، مما ساهم في إعداد جيل جديد للفريق، ورغم قصر فترته وعدم تحقيقه للألقاب، ظل اسمه حاضرًا كمدرب ترك بصمة فنية مهمة في تاريخ الزمالك.

جايمي باتشيكو:

الولاية الأولى (2014):

قاد المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو الزمالك خلال فترة قصيرة في عام 2014، حيث خاض الفريق تحت قيادته 12 مباراة، حقق خلالها 9 انتصارات، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمة واحدة فقط، ورغم الأداء القوي، رحل سريعًا بسبب خلافات مع إدارة الزمالك.

الولاية الثانية (2020-2021):

عاد باتشيكو لتدريب الزمالك في موسم 2020-2021، حيث قاد الفريق في 26 مباراة، محققًا 16 انتصارًا، و6 تعادلات، وتعرض لأربع هزائم، وتميز الفريق معه بانضباط دفاعي واضح وتحسن في الأداء الجماعي.

ورغم عدم تحقيقه أي بطولات في ولايتيه، إلا أن باتشيكو يُحسب له إعادة روح التنافس للفريق، وتجهيزه بشكل قوي للاستحقاقات المحلية والقارية التي تلت رحيله.

جوسفالدو فيريرا:

الولاية الأولى (2015):

تولى البرتغالي جوسفالدو فيريرا قيادة الزمالك في موسم 2015، ليترك بصمة مميزة بتحقيق ثنائية الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، خلال هذه الفترة، قاد الفريق في 41 مباراة، حقق خلالها 30 انتصارًا، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى 6 هزائم، وعُرف فيريرا بقدرته على تنظيم خطوط الفريق وإعادة التوازن بين الدفاع والهجوم.

الولاية الثانية (2022-2023):

عاد فيريرا إلى الزمالك في موسم 2022-2023 ليكرر نجاحه بحصد الدوري المصري الممتاز وكأس مصر مجددًا، وقاد الفريق في 52 مباراة، محققًا 32 انتصارًا، و13 تعادلًا، و7 هزائم، خلال هذه الولاية، تميز الفريق بأداء هجومي منظم تحت قيادته.

على مدار الولايتين، أصبح فيريرا أحد أفضل المدربين في تاريخ الزمالك، محققًا أربع بطولات مهمة وواضعًا بصمة فنية وتكتيكية لا تُنسى.

أوجوستو إيناسيو (2017):

قاد المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو الزمالك خلال عام 2017، حيث أشرف على الفريق في 22 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى 6 هزائم، وجاءت ولايته في فترة مليئة بالتحديات، إذ سعى لإعادة الانضباط الفني وتحسين الأداء التكتيكي وسط أجواء إدارية غير مستقرة.

رغم عدم تحقيقه أي بطولات، أظهر إيناسيو اهتمامًا بتطوير الناشئين ومنح الفرص للعناصر الشابة، كما تميز بأسلوبه الصريح في التعامل مع الإعلام، مما جعله شخصية مثيرة للجدل خلال فترته القصيرة مع الفريق.

جوزيه جوميز (فبراير 2024 - ديسمبر 2024):

تولى المدرب البرتغالي جوزيه جوميز قيادة الزمالك خلال موسم 2024، ليترك بصمة قوية في فترة وجيزة، قاد الفريق في 47 مباراة، محققًا 29 انتصارًا، و8 تعادلات، مقابل 10 هزائم، وسجل الزمالك تحت قيادته 91 هدفًا، واستقبلت شباكه 64 هدفًا.

وتميزت فترة جوميز بقدرة الفريق على تقديم أداء هجومي قوي مع الحفاظ على التوازن التكتيكي في المباريات الكبرى، وقاد الزمالك للتتويج ببطولتين قاريتين هامتين هما كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 وكأس السوبر الأفريقي 2024، مما عزز مكانته بين أبرز المدربين الأجانب الذين مروا بتاريخ النادي.