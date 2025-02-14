عجمان وبني ياس.. سباق نحو الأمان

ياسر قاسم ومحمد صادق

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في الخامسة و25 دقيقة مساء اليوم مواجهة أصحاب الأرض مع ضيفهم بني ياس، ضمن الجولة الـ 16 لدوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة طابعها الوصول للأمان المبكر في ظل فارق النقاط الثلاث الذي يفصل الفريقين، حيث بقي عجمان في النقطة الـ 19 بعد أن توقفت انتصاراته في الجولة الماضية بخسارته من شباب الأهلي، بينما للضيوف 16 نقطة بتعادله الأخير مع النصر، وتبدو صفوف عجمان مكتملة بعودة اللاعب فيكتور من الإيقاف وجاهزية إسماعيل مؤمن.

ويسعى بني ياس إلى استثمار الحالة الفنية الجيدة ومواصلة النتائج الإيجابية في المباريات الأخيرة، والعودة من عجمان بالنقاط الثلاث، لتحسين ترتيبه في جدول الدوري، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

ولم يتعرض بني ياس للخسارة في آخر 4 مباريات بعد قدوم المدرب الروماني دانييل إيسايلا، الذي نجح في تعديل مسار الفريق عقب سلسلة طويلة من النتائج السلبية.

وقال غوران المدير الفني لعجمان: «المباراة مهمة، بني ياس فريق ممتاز يؤدي بشكل مميز في المباريات الأخيرة، راضٍ عن تحضيرات فريقي وثقتي كبيرة في لاعبي فريقي لتحقيق نتيجة إيجابية في ملعبنا ووسط جمهورنا».

وبرغم تحسن نتائج بني ياس إلا أن مدربه إيسايلا أكد على صعوبة المواجهة أمام عجمان، وقال: «نحن أمام مباراة صعبة ضد فريق يتجاوزنا بثلاث نقاط، ويسبقنا بمركز في جدول الترتيب، وعجمان فريق منظم للغاية».