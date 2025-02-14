البطائح ودبا الحصن.. الابتعاد عن خطر الهبوط

إيهاب زهدي وأحمد عيسى

يطمح كل من البطائح وضيفه دبا الحصن، إلى تحقيق الفوز في المباراة التي تجمعهما في الخامسة و25 دقيقة من مساء اليوم، على ملعب استاد خالد بن محمد، ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، بهدف الابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب، وخطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى مع وصول الدوري إلى المراحل الصعبة التي تزداد فيها قيمة كل نقطة، خاصة وأن البطائح يتواجد في المركز 12 برصيد 11 نقطة، ويليه دبا الحصن في المركز 13 قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

وشدد فرهاد مجيدي مدرب البطائح على أن قوة لقاء دبا الحصن، بقوله: «مباراتنا ستكون جيدة وقوية بكل تأكيد، لأن الفريقين سيحاولان الفوز بالمباراة، وستكون مباراة حساسة جداً بسبب موقف الفريقين، وبسبب ذلك لا أعتقد أنها ستشهد فرصاً كثيرة، والفريق الذي سيستغل الفرص سيفوز بالمباراة، كما أنني أعتقد أن موقعنا في الجدول أثر في الفريق قليلاً، ونستطيع أن نرى ذلك في مباراتينا مع شباب الأهلي والعين، حيث أضعنا الكثير من الفرص أمام المرمى، وهذه كانت أفضلية لنا أن نصنع الكثير من الفرص أمام مثل هذه الفرق الكبيرة».

وتحظى المباراة باهتمام كبير من دبا الحصن، الذي دعا جماهيره للذهاب خلف الفريق وتقديم الدعم المعنوي له.

وأكد حسن العبدولي، مدرب دبا الحصن جاهزية لاعبيه للقاء، ذاكراً أن التدريبات السابقة شهدت إصراراً كبيراً من اللاعبين الذين تدربوا بروح قتالية عالية لتقديم مستوى متميز في المباراة وتجاوز عقبة البطائح.