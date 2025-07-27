هجوم إلكتروني يعطل بث مباراة برشلونة فى اليابان

أصدر نادي برشلونة بيانًا بشأن بث مباراة الفريق الأول أمام فيسيل كوبي الياباني في اللقاء الذي يجمعهما، حاليًا، في إطار تحضيرات الموسم الجديد 2025/2026.

وتعرضت منصات النادي الإسباني لهجوم من قبل صفحات مجهولة حاولت سرقة البث المباشر للمباراة، وبالتالي اضطر النادي لبث المباراة على موقع "يوتيوب" لكي يتمكن الجميع من مشاهدتها.

واكد نادي برشلونة لكرة القدم أنه تعرض خلال الساعات القليلة الماضية لهجوم واسع النطاق على منصات البث الخاصة به من صفحات كانت تحاول التقاط البث المباشر لمباراة الموسم ضد فيسيل كوبي".

وفي مواجهة هذا الكم الهائل من الطلبات، لقد تم تفعيل آليات الحماية اللازمة، مما أثر على بث الموقع الإلكتروني وتطبيق Culers، وقد تم اتخاذ قرار بعرض المباراة بشكل علني على منصات "يوتيوب" لضمان مشاهدتها.

يعتذر النادي عن أي إزعاجٍ قد يتسبب به هذا الأمر، وسيتواصل مع جميع المتضررين".

وأضاف برشلونة أن صفحات مختلفة حاولت تعطيل البث المباشر للمباراة التي انتهت بالفوز على فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3 / 1، اليوم الأحد. وقال النادي الإسباني في بيانه "تسبب الكم الهائل من الطلبات في التأثير على النظام الآلي الآمن، مما أدى إلى تعطل البث عبر الموقع الإلكتروني للنادي والتطبيق الخاص به"