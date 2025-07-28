خورفكان يكسب بالثلاثة

واصل خورفكان نتائجه الإيجابية الجيدة خلال معسكره الحالي في النمسا، بتحقيقه الفوز في تجربته الثالثة أمام إن كيه رودار، بثلاثة أهداف دون مقابل، وسجلها طارق تيسودالي، وايلتون فيليبي هدفين، ليحافظ الفريق على تسجيل 3 أهداف في كل تجربة ودية، بعدما سبق وتغلب على فريق إس في لافنيتز بثلاثية نظيفة، وعلى فريق وينير نيوستادتر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويسود المعسكر حالة معنوية جيدة بين اللاعبين، تحت قيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، ومعه في الجهاز الفني، حسن إسماعيل مدرباً لحراس المرمى، والذين يخضعون لتدريبات خاصة، سعياً للوصول بهم لأفضل المستويات للدفاع عن مرمى خورفكان في الموسم الجديد، وساهمت زيارة الدكتور عمار علاي النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، ولقاؤه باللاعبين خلال التدريبات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، في التأثير الإيجابي في الروح القتالية للاعبين.

تجدر الإشارة إلى أن خورفكان أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن في دوري أدنوك للمحترفين، بعد جمعه 33 نقطة، من 9 انتصارات، و6 تعادلات، و11 خسارة، وسجل 41 هدفاً، وتلقى مرماه 52 هدفاً، ويسعى للوصول إلى مركز أفضل في النسخة الجديدة من الدوري، والتي يبدأها بلقاء ضيفه الجزيرة على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي، يوم 17 أغسطس، ضمن الجولة الأولى للمسابقة، ثم يحل ضيفاً على البطائح في استاد خالد بن محمد، يوم 24 من الشهر نفسه، ضمن الجولة الثانية.