العين وكلباء.. دوافع متشابهة

طلحة عبدالله، محمد فضل

يستضيف العين صاحب المركز الثالث (26 نقطة)، في الثامنة من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد، فريق كلباء صاحب المركز الثامن (21 نقطة) لحساب الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات نظراً لتشابه دوافع الفريقين وطموحات كل منهما للخروج بأفضل نتيجة؛ فالعين بقيادة مدربه الجديد الصربي ايفيتش، يأمل متابعة انتصاراته بعد فوزه في الجولة السابقة على البطائح، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على ضيفه كلباء الذي حقق فوزاً ثميناً بالجولة الماضية على ضيفه الشارقة ويتطلع لمواصلة نتائجه القوية.

منافس مميز

وقال المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، إنه ناقش مع اللاعبين بعض الجوانب من أجل تحسينها لافتاً إلى أنهم مطالبون بالبناء على الأداء الذي ظهر عليه الفريق في المواجهة السابقة أمام البطائح والعمل على تحقيق النتائج الإيجابية، وأوضح أن فريق كلباء يعد منافساً متميزاً ويضم في صفوفه لاعبين أقوياء وخصوصاً في الهجوم، غير أن العين يلعب بأرضه ووسط جمهوره وهدفه حصد النقاط الثلاث الليلة.

بدوره قال الصربي رازوفيتش: المباراة لن تكون سهلة، نعلم أن العين ليس في أفضل حالاته لكن الحذر مطلوب، وفي اعتقادي أن تغيير مدرب العين من شأنه أن يحدث الفارق وأتوقع ردة فعل قوية من قبل لاعبي العين بطل آسيا، وتابع: علينا أن نحافظ على هدوئنا وتركيزنا ونقدم أفضل ما لدينا لتحقيق هدفنا من هذه المباراة وكشف عن بعض الغيابات بسبب تراكم الإنذارات، وأضاف: الجهاز الفني سيقوم بإشراك اللاعبين الأكثر جهوزية في هذه المباراة لضمان تحقيق نتيجة الفوز وهذا ما نحتاجه.