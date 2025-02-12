"فيفا" يعتمد تقنيات جديدة لتحسين جودة ملاعب كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تطوير تقنيات مبتكرة لضمان أعلى جودة ممكنة لملاعب بطولتي كأس العالم للأندية 2025 وكأس العالم 2026.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، برفقة وفد من الاتحاد، إلى مركز الأبحاث والتطوير المتخصص في أرضيات الملاعب بجامعة تينيسي في الولايات المتحدة، حيث يجري العمل على هذه التقنيات.

وأكد إنفانتينو أن هذه الأبحاث ستعود بالفائدة على كرة القدم عالميًا، من خلال تحسين جودة الملاعب وتعزيز سلامة اللاعبين وتوفير تجربة لعب مثالية.

وكان الفيفا قد أطلق مشروعًا بحثيًا مدته خمس سنوات بعد إعلان المدن المستضيفة لمونديال 2026، بهدف توحيد معايير أرضيات الملاعب بغض النظر عن المناخ أو طبيعة الاستادات، كما توسعت الشراكة مع جامعتي تينيسي وميتشيجان لتشمل أيضًا كأس العالم للأندية 2025.

وأشاد إنفانتينو بالتكنولوجيا المستخدمة في المشروع، مشيرًا إلى أن هذه الابتكارات لن تسهم فقط في تحسين ظروف اللاعبين، بل ستعزز أيضا من مستوى الأداء والمتعة في 167 مباراة ستقام ضمن البطولتين.