التميمي يغيب 4 أسابيع عن النصر

يفتقد النصر حارس مرماه عبدالله التميمي لمدة 4 أسابيع بسبب إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة اليسرى، خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة بني ياس في الجولة الماضية.

وكشف النصر في بيان نشره على حسابه الرسمي عن حاجة اللاعب لفترة علاج وتأهيل لا تقل عن 4 أسابيع، وبذلك سيغيب التميمي عن قائمة الفريق أمام الوصل والجزيرة وعجمان في دوري أدنوك وأهلي صنعاء في دوري أبطال الخليج.

وشارك التميمي في 10 مباريات في مختلف المسابقات المحلية في الموسم الحالي، وكان أساسياً في المباراة الأخيرة للفريق أمام ظفار العماني في دوري أبطال الخليج.

يذكر أن فريق النصر تعادل سلبياً مع مستضيفه بني ياس في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب السماوي بالشامخة، في ختام منافسات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل النصر إلى 26 نقطة في المركز الرابع، ويرفع بني ياس رصيده إلى 16 نقطة متقدمًا إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.