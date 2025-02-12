435 معاملة في «الميركاتو».. وهدوء في «المحترفين»

أغلق عصر أمس، باب الانتقالات والقيد الشتوي للموسم الجاري 2024 - 2025، بعدما شهد إجراء 435 معاملة ما بين استبدال وإعارة وانتقال وتسجيل لاعبين منذ بدء «الميركاتو الشتوي» يوم 15 يناير الماضي، وكانت أندية دوري أدنوك للمحترفين، الأقل نشاطاً في تلك الفترة، حيث اكتفت بإجراء 26 معاملة، وتضمنت استبدال 7 لاعبين، وإعارة 8، وتسجيل 11 لاعباً، وتساوى معها فرق تحت 23 سنة بإجراء 26 معاملة، وشملت استبدال 7 لاعبين، وانتقال لاعب واحد، وتسجيل 18 لاعباً.

بينما كانت أندية دوري الدرجة الثالثة، الأكثر نشاطاً خلال فترة الانتقالات الشتوية بإجراء 144 معاملة، وتضمنت استبدال 99 لاعباً، وإعارة لاعبين، وانتقال 8، وتسجيل 35 لاعباً، بينما أجرت أندية دوري الدرجة الأولى، 73 معاملة تضمنت استبدال 19 لاعباً، وإعارة 11، وانتقال 5، وتسجيل 38 لاعباً.

وأجرت أندية دوري الدرجة الثانية، 121 معاملة تنوعت بين استبدال 81 لاعباً، وانتقال 7 لاعبين، وتسجيل 33 لاعباً، أما فرق الشباب تحت 21 سنة، فأجرت 45 معاملة، وتضمنت 31 استبدالاً، ولاعباً واحداً إعارة، وانتقال لاعبين، وتسجيل 11 لاعباً.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد والانتقالات الشتوية، سباقاً لأندية دوري أدنوك للمحترفين مع الوقت، لحسم صفقات الدعم التي تحتاجها لإكمال مشاركاتها في بقية استحقاقات موسم 2024 - 2025، ومع انتهاء «الميركاتو الشتوي» تعاقد النصر مع الرباعي هاريس سيفيروفيتش، ماتيوس أوليفيرا، عبد الله إدريس، وحارس المرمى عبد الرحمن العامري.