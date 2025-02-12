سحب قرعة بطولة القابضة «ADQ» الرمضانية

أُجريت أمس في العاصمة أبوظبي، قرعة بطولة القابضة «ADQ» الرمضانية بنسختها الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 21 مارس المقبل، بمشاركة 720 لاعباً يُمثلون 36 فريقاً من «القابضة» «ADQ» وشركات محفظتها، وتُقام منافساتها بالشراكة وتحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ووُزعت القرعة الفرق المشاركة على ثماني مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل المجموعات من رقم 1 إلى 4، وخمسة فرق في كل المجموعات من رقم 5 إلى 8، وبحسب نظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ 16 للبطولة.

شهد مراسم القرعة مسؤولو القابضة «ADQ» واتحاد الإمارات لكرة القدم.