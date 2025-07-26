سان جيرمان يحسم اتفاقه مع شوفالييه.. ودوناروما على أبواب الرحيل





قطع نادي باريس سان جيرمان خطوة كبيرة في مساعيه للتعاقد مع الحارس الفرنسي الشاب لوكاس شوفالييه من صفوف ليل.

ومع اقتراب شوفالييه من ملعب حديقة الأمراء، أصبح مصير الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما مع سان جيرمان محل شك حيث أن عقده ينتهي في 2026، وبدأت بعض الأندية بالفعل في محاولة استقطابه ومن بينها تشيلسي الإنجليزي وجالطة سراي التركي.

ومنذ خسارة سان جيرمان أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية بأمريكا في وقت سابق من الشهر الجاري، لم يحدث أي تقدم في مفاوضات النادي مع الحارس الإيطالي بشأن تجديد العقد.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد قطع سان جيرمان خطوة جديدة في مساعيه للتعاقد مع لوكاس شيفالييه، إذ توصل الحارس البالغ من العمر 23 عامًا،إلى اتفاق مبدئي مع نادي العاصمة على عقد لمدة خمس سنوات.

وأشارت "ليكيب" إلى أن المناقشات بين الطرفين، التي بدأت قبل عدة أيام، تقدمت بسرعة، ولم يتبق سوى تفاصيل بسيطة حول البنود الشخصية للعقد.

وبعد التوصل لاتفاق مع الحارس الشاب، سيدخل سان جيرمان في مفاوضات رسمية مع نادي ليل، والذي، وفقًا لصحيفة "ليكيب"، لن يبيع حارسه بأقل من 40 مليون يورو.