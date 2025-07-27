«الصقور» يبحث عن التحليق في سماء دوري الهواة

بدر طبيب وعبدالله العاجل يقودان الفريق ومعسكر خارجي في تركيا

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات (الصقور) إلى التحليق عالياً في النسخة الجديدة من دوري الدرجة الأولى (الهواة)، والعودة مجدداً إلى موقعه السابق في دوري الأضواء والشهرة «المحترفين»، الذي كان أحد عناصره لمواسم عدة في فترات متفاوتة، ويظهر ذلك من خلال الجهد الذي بذلته إدارة النادي في إعادة ترتيب صفوف الفريق، والاستعانة بخدمات عدد من «قدامى المحاربين» الذين سبق لهم الدفاع عن الشعار الأخضر وارتبطت أسماؤهم بالنادي في وقت سابق.

وبدأت إدارة النادي عملها بتجديد الثقة في المدرب المواطن بدر طبيب، الذي تولى المهمة في خواتيم الموسم الماضي وقدم عملاً جيداً منحه ثقة الإدارة للبقاء على رأس الجهاز الفني، والاستفادة من خبرته في ملاعب الإمارات لقيادة «الصقور» نحو التحليق وتحقيق رغبة جماهيره برأس الخيمة، كما كلفت عبدالله العاجل بمهام مشرف الفريق الأول وفريق تحت 21 عاماً، بعد أن أثبت كفاءته في تجربته السابقة قبل موسمين.

تغييرات كبيرة

وأجرت الإدارة تغييراً كبيراً في صفوف الفريق، بوداع 17 لاعباً، من بينهم لوان مارتينيز الذي ارتبط بالنادي لسنوات طويلة، ومروان الخديم، وسالم سيف، وعبد الرحمن علي، ويعقوب حسن، وغيرهم من اللاعبين، وفي المقابل تعاقدت مع مجموعة من الأسماء الجديدة في مختلف المراكز، بقيادة قدامى لاعبيها الذين عادوا إلى الكشوفات مرة أخرى، أبرزهم علي صقر حارس المرمى قادماً من يونايتد، وكان صقر أحد العناصر البارزة التي ساهمت في بقاء الفريق خمسة مواسم متتالية في دوري المحترفين بدءاً من موسم 2013 - 2014، كما أعاد النادي عبدالله موسى، الظهير الأيمن، قادماً من دبا، وأحمد عيسى، متوسط الدفاع، الذي لعب الموسم السابق مع دبا الحصن، إلى جانب المصري حسام لطفي في فئة «مواليد الدولة» ومجموعة من العناصر التي تعاقد معها النادي في الفترة الماضية.

معسكر تركيا

وأطلق بدر طبيب صافرة بداية التحضيرات منتصف الشهر الجاري، والتي تواصلت بتدريبات يومية وسط اهتمام متزايد من إدارة النادي بقيادة محمود الشمسي، رئيس مجلس الإدارة. وتقرر مغادرة بعثة النادي إلى تركيا يوم الجمعة المقبل، لمواصلة البرنامج الإعدادي عبر معسكر مغلق يتضمن عدداً من المباريات الودية، قبل العودة إلى الدولة يوم 20 أغسطس المقبل.