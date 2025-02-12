الجولة 16 لدورينا تشعل صراع البقاء بين 4 فرق

تشهد الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين والتي تنطلق غداً وتختتم الأحد المقبل، أقوى وأشرس صراع في معركة البقاء بين 4 فرق تحتل المراكز الأخيرة في جدول الترتيب، تتواجه فيما بينها لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث التي تعتبر في غاية الأهمية لكل فريق.

وتجمع المباراة الأولى، غداً، خورفكان وضيفه العروبة، ويمتلك صاحب الأرض في رصيده 15 نقطة بالمركز الحادي عشر، والذي عانى من نزيف النقاط خلال الجولات الأربع السابقة بخسارته في 3 وتعادله في مواجهة واحدة، ويسعى لاسترداد نغمة الفوز وتأمين موقفه والتقدم خطوة في جدول الترتيب حال خسارة بني ياس الذي يحتل المركز العاشر بفارق نقطة، ليصل حينها خورفكان إلى 18 نقطة.

بينما يمتلك الفريق الضيف «العروبة» 3 نقاط ، نالها بفوز وحيد على بني ياس في الجولة السادسة وخسر 14 مواجهة، أزمت موقفه وجعلته قريباً من الهبوط، ما يزيد دافعه في لقاء اليوم.

ويلتقي بعد غدٍ، البطائح وضيفه دبا الحصن، والتي تعتبر أكثر قوة، لتقارب الفريقين في جدول الترتيب والنقاط، حيث يحتل البطائح المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، ويخوض المباراة جريحاً بثلاث هزائم متتالية تحت قيادة مدربه فرهاد مجيدي الذي تمت الاستعانة بخدماته لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط، ولكنه اكتفى بفوز وحيد على الوحدة في مباراته الأولى بالجولة 13، وفوزه اليوم سيكون بست نقاط، على خلفية أنه سيعطل أقرب منافسيه على البقاء.

أما ضيفه فريق دبا الحصن قدم مستويات متميزة في جميع مبارياته السابقة دون أن يشفع له ذلك في كسب النقاط التي يمتلك منها 9 فقط في المركز الثالث عشر «قبل الأخير»، وسيدفع بكل أوراقه ويبذل أقصى جهده في مباراة اليوم لتحقيق الفوز والقفز على حساب مضيفه نحو مركز الأمان «الثاني عشر».