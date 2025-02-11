النصر يضم ثنائي الجزيرة عبد الله إدريس والعامري

نجح النصر في ضم ثنائي الجزيرة عبد الله إدريس وحارس المرمى عبد الرحمن العامري بنظام الإعارة، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية مساء اليوم.

يلعب إدريس (25 عاماً) في مركز الظهير الأيسر وشارك في 5 مباريات في الدوري خلال الموسم الجاري مقابل 21 مباراة في الموسم الماضي، فيما جاء التعاقد مع العامري لتعزيز مركز حراسة المرمى في الفريق خاصة بعد تعرض عبد الله التميمي الحارس الثاني للإصابة.

وإلى جانب ثنائي الجزيرة، ضم النصر خلال الميركاتو الشتوي الحالي كلاً من المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش القادم من الوصل، واليرازيلي ماتيوس أوليفيرا لاعب خورفكان السابق.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول الترتيب بـ26 نقطة ويلتقي جاره الوصل في ديربي بر دبي الشهير على استاد آل مكتوم، الجمعة المقبل.