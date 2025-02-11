لا أخطاء مؤثرة .. و«الفار» تتدخل مرتين

قرار صحيح بإلغاء ركلة جزاء للجزيرة أمام العروبة.. واحتساب أخرى لشباب الأهلي ضد عجمان

غابت الأخطاء المؤثرة من قضاة الملاعب في مباريات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث أدار الحكام المواجهات بكفاءة عالية، وتدخلت تقنية الفيديو «الفار» إيجابياً مرتين؛ الأولى في مباراة العروبة والجزيرة، لإلغاء ركلة جزاء، احتسبها حكم الساحة يحيى الملا، لمصلحة الجزيرة في الدقيقة 25، والمرة الثانية عندما تدخلت لاحتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي، سجل منها كارتابيا هدف «الفرسان» الأول في مرمى عجمان بالدقيقة 38 من زمن المباراة، التي انتهت لمصلحة شباب الأهلي بنتيجة 3 - 1.

ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة في مباريات: كلباء والشارقة، وأدارها حكم الساحة أحمد سالم خلفان، والعين والبطائح، وأدارها حكم الساحة عادل النقبي، والوحدة وخورفكان، وأدارها الحكم عمر آل علي، واتخذ قراراً سليماً بطرد لاعب خورفكان، شيكنا دومبيا، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ودبا الحصن والوصل، وأدارها حكم الساحة محمد الهرمودي، وبني ياس والنصر، وأدارها حكم الساحة سلطان محمد صالح.