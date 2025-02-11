زكريا أحمد: سلطان المنذري حارس كلباء.. الأفضل

منح الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، سلطان المنذري، حارس كلباء، لقب «نجم الجولة» بتصديه لعدد من الفرص الخطيرة، وأثبت للجميع أنه حارس مميز، بعد أن رفض كرسي الاحتياط، وذهب للبحث عن فرصة المشاركة، وأعلن عن نفسه رقماً صعباً مع فريق كلباء، الذي أوقف قطار الشباك النظيفة لحارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، بعد الفوز على الشارقة 2 - 1 في الجولة 15، وبالرغم من ذلك يبقى عادل الحوسني صاحب الرقم القياسي للمحافظة على الشباك النظيفة بـ7 مرات على التوالي، ويبقى خورفكان الفريق الوحيد،الذي لم يخرج بشباك نظيفة حتى الآن.

كما أثنى زكريا أحمد على أداء الخط الدفاعي لبني ياس، وحارس مرماه فهد الظنحاني، مشيراً إلى أن الفريق ومنذ عودة المدرب دانييل إيسايلا لتولي مسؤوليته الفنية نجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الرابعة على التوالي، بالتعادل السلبي مع النصر في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، كما أكد أن حراس المرمى في الجولة الأخيرة يتحملون مسؤولية 4 أهداف من 28 هدفاً، معتبراً أن أبرز الأخطاء ما ارتكبه خالد السناني، حارس الوصل، متمنياً عودته سريعاً للتركيز داخل الملعب كونه أفضل حارس الموسم الماضي.

وأوضح زكريا أحمد أن أخطاء الحراس كان أغلبها في سوء التمركز، وردة الفعل الضعيفة، وأن الجولة شهدت تنوعاً في تسجيل الأهداف، أبرزها 3 أهداف بتسديدة من مسافات بعيدة، وهدفان بالخطأ من اللاعبين في مرماهم، و4 أهداف بكرات رأسية، وهدف وحيد فقط من ضربة جزاء، و6 أهداف من انفراد مباشر مع الحارس، وأشار إلى أن أحمد حمدان حارس خورفكان انتزع صدارة التصدي المؤثر من الظنحاني بوصوله إلى 56 تصدياً.