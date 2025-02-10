الوصل يهزم دبا الحصن.. وتعادل بني ياس والنصر في ختام الجولة 15

أحمد عيسى – محمد صادق

استرد الوصل نغمة الانتصارات من جديد في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه على مضيفه دبا الحصن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في الجولة 15، بعد مباراة نال خلالها «الإمبراطور» الأفضلية، ونجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز ثمين ومهم جاء بعد 3 جولات خسر فيها مباراة وتعادل في مباراتين، محققاً فوزه الأول خارج ملعبه.

جاء فوز الوصل عن طريق الوافد الجديد، جواو بيدرو الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 41 و 64، وأضاف علي صالح الهدف الثالث في الدقيقة 66، فيما بكر دبا الحصن بالهدف الأول الذي حمل توقيع ميدانا بيجنا في الدقيقة 31، وهيثم الجويني في الدقيقة 83. بهذه النتيجة يرفع الوصل رصيده إلى 21 نقطة متقدماً للمركز السابع، ويبقى دبا الحصن بالمركز الثالث عشر بـ 9 نقاط.

وفي اللقاء الثاني، تعادل بني ياس وضيفه النصر سلبياً، ليرفع بني ياس رصيده إلى 16 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ 11، فيما وصل النصر للنقطة 26 في المركز الرابع.

تقاسم الفريقان شوطي اللقاء بعدما تفوق بني ياس في الشوط الأول، حيث حاول الفريق التسجيل في أكثر من مناسبة وكاد أن يحقق مبتغاه قبل نهاية الشوط من هجمة منظمة قادها الصربي لازار ماركوفيتش جهة اليسار ومرر سهيل النوبي الذي سدد بغرابة بجوار القائم.

مالت الأفضلية الهجومية في الشوط الثاني لمصلحة النصر، وحاول تكثيف هجومه عبر علي مبخوت وسيفيروفيتش وأزرقان، وأهدر مبخوت فرصة في الدقيقة 62 بعد أن ارتطمت تسديدته بقدم المدافع جواو فيكتور وتخرج لركنية.